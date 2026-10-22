HAOS NA DERBIJU! Tuča, požar i ulazak policije (VIDEO)

Košarkaši Partizana dočekali su Crvenu zvezdu u okviru 6. kola Evrolige, a na tribinama je bilo nereda.

FOTO: Arhiva novosti

Naime, na delu gde se nalaze najvatrenije pristalice crveno-belih došlo je do manje tuče, požara a morala je da interveniše i policija nekoliko minuta pre nego što je počela utakmica.

Evo kako je to izgledalo: