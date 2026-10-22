Košarka

HAOS NA DERBIJU! Tuča, požar i ulazak policije (VIDEO)

Новости онлине

22. 10. 2026. u 20:57 >> 20:58

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Košarkaši Partizana dočekali su Crvenu zvezdu u okviru 6. kola Evrolige, a na tribinama je bilo nereda.

ХАОС НА ДЕРБИЈУ! Туча, пожар и улазак полиције (ВИДЕО)

FOTO: Arhiva novosti

Naime, na delu gde se nalaze najvatrenije pristalice crveno-belih došlo je do manje tuče, požara a morala je da interveniše i policija nekoliko minuta pre nego što je počela utakmica.

Evo kako je to izgledalo:

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