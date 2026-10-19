Ja navijam za Srbiju: Najmlađi navijači uz "orlove" protiv Nemačke

Srbija takmičenje u Ligi nacija nastavlja u novembru utakmicom protiv Nemačke.

FOTO: FSS

"Orlovi" osim utakmice u Beogradu, 16. novembra gostuju Grčkoj.

Kampanja "JA NAVIJAM ZA SRBIJU" se nastavlja!

Posle velikog interesovanja najmlađih navijača za utakmice protiv Grčke i Holandije, Fudbalski savez Srbije ponovo poziva osnovne škole, škole fudbala i fudbalske klubove koji rade sa decom osnovnoškolskog uzrasta da organizovano dođu na stadion i budu podrška Orlovima u predstojećem duelu UEFA Lige nacija protiv Nemačke.

SRBIJA – NEMAČKA 13. novembar 2026. godine 20.45

- U skladu sa odlukom UEFA, utakmica će biti odigrana uz ograničeno prisustvo publike, ali će tribine biti otvorene za najmlađe navijače ne starije od 14 godina.

I upravo će oni imati posebnu ulogu. Da svojom energijom, osmesima i navijanjem pokažu koliko znači podrška nacionalnom timu. Da budu uz "orlove" kada je njihova podrška najpotrebnija. Da još jednom pošalju najlepšu poruku sa tribina:

JA NAVIJAM ZA SRBIJU!

Jer ljubav prema reprezentaciji gradi se od malih nogu.

Prvim odlaskom na stadion. Prvim susretom sa fudbalskim idolima. Prvim golom Srbije koji se proslavlja sa drugarima. Uspomenama koje ostaju za ceo život.

Fudbalski savez Srbije želi da i ova utakmica bude prilika da deca iz Beograda i cele Srbije osete šta znači biti deo reprezentativne porodice i da zajedno gradimo nove generacije navijača koje će uvek biti uz svoj nacionalni tim - piše na sajtu FSS.

KAKO DO ULAZNICA?

- Za organizovan dolazak potrebno je da predstavnik osnovne škole, škole fudbala ili fudbalskog kluba prijavi grupu dece putem imejl adrese:

velibor.đuric@fss.rs

Rok za prijavu: sreda, 11.11.2026.

Prilikom prijave potrebno je dostaviti:

Naziv škole, škole fudbala ili kluba;

Ime i prezime odgovornog punoletnog lica, jedinstveni matični broj ili broj dokumenta (minimum jedno punoletno lice na 15 dece);

Kontakt telefon;

Spisak dece sa obaveznim datumom rođenja koja dolaze na utakmicu.

Ulaznice se preuzimaju na dan utakmice kod volontera Fudbalskog saveza Srbije između istočne i južne tribine stadiona ”Rajko Mitić” dva sata pre početka utakmice, pa do prvog sudijskog zvižduka.

Neka ova utakmica bude još jedna prilika da pokažemo da podrška reprezentaciji počinje od najmlađih, ali traje čitav život.

Dresovi mogu da se menjaju. Fudbalski idoli takođe. Ali grb za koji navijamo ostaje isti - zaključili su iz FSS.

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