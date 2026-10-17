NIJE DOBRO! DŽekiri mora na pauzu, evo koliko će biti odsutan
Loše vesti za Partizan pred večiti derbi.
KK Partizan suočio se sa novim problemom uoči nastavka sezone, pošto će Tonje Džekiri, prema nezvaničnim informacijama Mocart Sporta, morati da pauzira oko dve sedmice zbog povrede primicača.
Problemi su postali očigledni još tokom gostovanja Fenerbahčeu, a dodatni pregledi potvrdili su da je neophodno da centar crno-belih napravi pauzu i prođe odgovarajuću terapiju.
Zbog toga je njegov nastup na evroligaškom večitom derbiju u četvrtak isključen, a izvesno je da će propustiti i ostale utakmice do kraja oktobra.
Džekirijevo odsustvo dodatno komplikuje situaciju u reketu, gde Partizan već ne može da računa na Dereka Vilisa. Lamar Stivens se tek vratio u rotaciju, pa će stručni štab imati ograničene mogućnosti u unutrašnjoj liniji.
Tako će crno-beli na centarskim pozicijama ostati na Kevarijusu Hejsu i Žofriju Lovernju, dok će Nikola Tanasković biti jedna od opcija za pokrivanje pozicije krilnog centra.
Crno-bele sada čeka gostovanje Bosni, a onda sledi prvi duel sa Crvenom zvezdom 22. oktobra.
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