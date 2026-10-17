MUK U LIVERPULU! Teška povreda Martineza, utakmica kratko prekinuta (VIDEO)
Nimalo lepe scene dolaze iz Liverpula.
Na utakmici Everton - Čelsi tešku povredu zadobio je fudbaler domaće gostiju Emilijano Martinez.
On je zbog zadobijene povrede napustio igru.
Argentinac se povredio nakon žestokog sudara sa Džaredom Brajtvajtom, te je ostao nepomično da leži.
Dok mu se ukazivala pomoć susret je bio u prekidu.
Za to vreme na tribinama je usledio muk, a kada je nosilima iznešen sa terena dobio je aplauz.
On je karijeru počeo u Arsenalu, nastupao je za Oksford, Šefild venzdej, Vilverhempton, Hetafe, Reding, Aston Vilu i Čelsi.
Sa reprezentacijom Argentine osvojio je Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine. Dva puta osvajao je i Kopa Amerika.
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