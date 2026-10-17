Fudbal

MUK U LIVERPULU! Teška povreda Martineza, utakmica kratko prekinuta (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

17. 10. 2026. u 15:27

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Nimalo lepe scene dolaze iz Liverpula.

МУК У ЛИВЕРПУЛУ! Тешка повреда Мартинеза, утакмица кратко прекинута (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Iks/@GoalAlertHQ

Na utakmici Everton - Čelsi tešku povredu zadobio je fudbaler domaće gostiju Emilijano Martinez. 

On je zbog zadobijene povrede napustio igru. 

Argentinac se povredio nakon žestokog sudara sa Džaredom Brajtvajtom, te je ostao nepomično da leži. 

Dok mu se ukazivala pomoć susret je bio u prekidu. 

Za to vreme na tribinama je usledio muk, a kada je nosilima iznešen sa terena dobio je aplauz. 

On je karijeru počeo u Arsenalu, nastupao je za Oksford, Šefild venzdej, Vilverhempton, Hetafe, Reding, Aston Vilu i Čelsi. 

Sa reprezentacijom Argentine osvojio je Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine. Dva puta osvajao je i Kopa Amerika. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

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