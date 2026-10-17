Košarka

Bogdanović o povratku u Evropu, Partizanu, Žocu: "Dopada mi se rekonstrukcija u Humskoj"

У. Ћ.

17. 10. 2026. u 15:38 >> 15:40

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Imam posebne emocije prema Partizanu i Fenerbahčeu, ističe kapiten Srbije.

Богдановић о повратку у Европу, Партизану, Жоцу: Допада ми се реконструкција у Хумској

Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Bogdan Bogdanović još ne razmišlja o povratku iz NBA lige u evropsku košarku, ali ne isključuje mogućnost da se to jednog dana dogodi.

Srpski košarkaš govorio je za Basketball Sphere o eventualnom povratku na evropske parkete, a osvrnuo se i na Željka Obradovića, koji sada predvodi Panatinaikos, kao i na igre Partizana na početku sezone.

Bek Hjuston Roketsa istakao je da mu je najvažnije da se takmiči sa najboljima, ali da posebne emocije prema Partizanu i Fenerbahčeu nikada neće nestati. Upravo zbog toga, pitanje povratka u Evropu za njega nije potpuno zatvorena tema.

- Ne razmišljam uopšte da li je Evropa, da li je NBA, samo želim da se takmičim sa najboljima. Sad sam tu, naravno da u Evropi imam posebne emocije prema Partizanu i Fenerbahčeu i to nikada neću zaboraviti. Što se tiče tog povratka u Evropu šanse su uvek tu i priče uvek postoje.

Govoreći o Evroligi, Bogdanović se dotakao Željka Obradovića i njegovih ambicija na klupi Panatinaikosa.

- Željko Obradović uvek ide na najveće moguće ciljeve, uvek na titulu. Ništa drugo ne treba ni očekivati od njega. Dopada mi se njegova ekipa i smatram da su baš kvalitetan i jak tim - poručio je srpski košarkaš.

Kada je reč o crno-belima, Bogdanović je posebno izdvojio povratak Karlika Džonsa posle povrede, kao i doprinos novih igrača. Luka Vildoza ostavio je naročito dobar utisak na njega, dok je Žofri Lovernj, smatra Bogdan, važan i zbog iskustva i uloge u svlačionici.

- Rekonstrukcija Partizana, dopada mi se i to. Dobro izgledaju na početku sezone, Karlik Džons se vratio iz te povrede i izgleda baš sveže i dobro na terenu. Mislim da je veliko pojačanje i Luka Vildoza, a i Itan Tompson je izuzetno dobar igrač. Po mom mišljenju, Vildoza je pun pogodak. Ima ogromnu želju i dopada mi se kako igra, posebno u paru sa Pajolom. Žofri Lovernj je tu kao neko iz tih starih dana, da održi svlačionicu i moram reći da mi se sviđa ekipa Partizana - istakao je Bogdanović.

Na kraju razgovora osvrnuo se i na odluke Nikole Kalinića i Branka Lazića da završe igračke karijere.

- Što se tiče Kaline, ispratio sam njega i Branka u košarkašku penziju. (smeh) Čudno mi je kad vidim da neko ide u penziju, a s njim sam s tu na početku borio, zajedno smo jedni protiv drugih gradili karijere i snove. To je interesantno kada se gleda s neke druge tačke gledišta. Drago mi je da vidim da su srećni i zadovoljni, da su već na nekim drugim putevima i siguran sam da će se takvi karakteri ostvariti i na drugim poljima. Iskreno, očekivao sam od Kaline da igra još koju godinu, ali razumem zašto je doneo tu odluku. Treba igrati dok voliš i on je to i rekao, ne oseća više da voli na taj način kao ranije i smatram da je to dobra odluka - zaključio je Bogdanović u razgovoru za Basketball Sphere.

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