Naši u NBA: Jović solidan u porazu Majamija, Marković doprineo sedam poena, Rajakovićev Toronto poražen u generalci

Zanimljivo veče za Srbe u poslednjim proveravam pred početak NBA lige koji svi željno isčekujemo.

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Solidni Jović nedovoljan Majamiju

Jović je u dresu Majamija pružio solidnu partiju, upisavši 12 poena i šest skokova. Ipak, njegov učinak nije bio dovoljan da Hit izbegne ubedljiv poraz od Orlanda, koji je od početka do kraja kontrolisao rezultat.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Paolo Bankero sa 24 poena, sedam skokova i četiri asistencije, dok je Bejn dodao 23 poena. Kejn i Vučević postigli su po 13 poena, a Da Silva je susret završio sa 12 poena i 11 skokova.

U redovima Majamija Konvel je prednjačio sa 21 poenom i sedam asistencija, dok su Vigins i Portis postigli 13, odnosno 12 poena.

Detroit slavio protiv Rajakovićevog Toronta

Toronto Reptorsi nisu uspeli da savladaju Detroit Pistonse, koji su slavili sa 129:125. Ekipa Darka Rajakovića nastupila je bez svojih glavnih igrača, što se posebno osetilo tokom druge i treće četvrtine, kada je Detroit stekao značajnu prednost.

Reptorsi su u poslednjoj deonici zaigrali mnogo bolje i ubacili čak 45 poena, ali nisu uspeli da u potpunosti preokrenu rezultat.

Malakaj Smit bio je najefikasniji u redovima Toronta sa 24 poena, dok je Trejs Džekson-Dejvis dodao 23. Barnet je postigao 17, Martin 15, Degenhart 14, a Ki 13 poena.

Detroit je predvodio Kaningem sa 18 poena i sedam asistencija. Okori i Duren ubacili su po 14 poena, dok su Tompson i Kolins susret završili sa po 12.

Marković upisao sedam poena u dramatičnoj završnici

Uzbudljivo je bilo i na utakmici Milvokija i Indijane, gde su Baksi slavili minimalnim rezultatom 128:127.

Bogoljub Marković dobio je 15 minuta na parketu i za to vreme zabeležio sedam poena i osam skokova, ostavivši trag u poslednjoj proveri pred početak nove sezone.

Pitanje pobednika rešeno je u samoj završnici. Kelel Ver pogodio je važna slobodna bacanja, dok je Keita sekund pre kraja postavio konačan rezultat i doneo Milvokiju trijumf.

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Tajler Hiro sa 25 poena. Beriz je dodao 14 poena i sedam skokova, Ver je postigao 13, dok su Kuzma i Porter upisali po 11 poena.

Indijanu je predvodio Sijakam sa 24 poena. Haliburton je dodao 17 poena i šest asistencija, Braun je imao 14 poena i pet skokova, a Obi Topin 12 poena. Ivica Zubac i Nebhard postigli su po 11 poena.

JOKIĆ DOMINIRAO U LOS ANĐELESU

Ovaj meč smo posebno obradili, izveštaj pročitajte na OVOM linku.

Još malo do početka regularne sezone

Nova sezona NBA lige počinje 20. oktobra, a Detroit će u prvom meču igrati protiv Boston Seltiksa. Pripremni susreti tako su završeni, a pažnja se sada seli na početak borbe za bodove, gde će Jović, Marković i ostali srpski predstavnici imati priliku da pokažu koliko mogu da doprinesu svojim ekipama.