Košarka

Osmesi i bratski zagrljaji: Evo kako su se Jokić i Dončić pozdravili nakon pobede Nagetsa nad Lejkersima (VIDEO)

Vukašin Miljković

17. 10. 2026. u 07:51

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POZNATO je da su dva najveća majstora u NBA ligi veliki prijatelji, a to se videlo i nakon susreta.

Осмеси и братски загрљаји: Ево како су се Јокић и Дончић поздравили након победе Нагетса над Лејкерсима (ВИДЕО)

Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Jokić i Dončić godinama iskazuju međusobno poštovanje i dokazuju da su među najboljim košarkašima današnjice i nakon utakmice usledio je srdačan pozdrav koji je privukao pažnju navijača.

Puno osmeha i bratskih zagrljaja obeležilo je njihov susret, a ono što posebno raduje je to što deluje da su obojica fizički izuzetno spremna i očekujemo da ponovo pokažu svoju klasu ove sezone.

Podsetimo, Nagetsi su ove noći savladali Lejkerse u poslednjoj predsezonskoj utakmici slavivši rezultatom 118:105 u "Kripto.kom areni".

Jokić je bio centralna figura meča sa 17 postignutih poena, šest uhvaćenih skokova i osam podeljenih asistencija (od kojih najbolju možete videti na OVOM linku).

Sa druge strane, Dončić je za 19 provedenih minuta na parketu ubacio 15 poena, ali to nije bilo dovoljno da se zaustavi sjajna timska igra Denvera koji je zasluženo slavio na ovom susretu.

NBA liga počinje za samo par dana i pomno ćemo pratiti učinke ova dva majstora koji bi trebali biti jedni od glavnih kandidata za MVP titulu, pogotovo Dončić koji još nije osvojio prestižnu nagradu i deluje da je silno motivisan da to konačno učini (samo da ga ostatak tima "ne zaustavi" u tome).

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