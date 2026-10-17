Ovo mora da se iskoristi! Zvezda časti navijače protiv Lučanaca! Ne, nije besplatan ulaz, još bolje!
Klub sa Marakane nastavlja odbranu domaće titule.
Posle poraza u prvom kolu Lige konferencija, na gostovanju švajcarskom Luganu (2:3), na Marakani se okreću obavezama u nacionalnom prvenstvu.
Branilac titule dočekuje lučansku Mladost u meču 12. kola Superlige Srbije, a duel na stadionu "Rajko Mitić" igra se u nedelju od 16 časova.
Težak povratak iz Lugana imali su crveno-beli, kasniji let i dolazak u večernjim satima sigurno da će uticati na samu pripremu utakmice protiv Lučana, koji su jedno od najprijatnijih iznenađenja fudbalske elite.
Međutim, trener Albert Rijera može da odahne, jer će njegova ekipa biti jača povratkom nekolicine fudbalera koji nisu putovali u Švajcarsku, pre svih Aleksandra Kataija, Mirka Ivanića, Mohameda Abu Fanija, Derika Lukasena i Osmana Bukarija.
Ujedno, uprava srpskog šampiona je spremila poklon za one koji se budu odlučili da dođu na Marakanu u nedelju i bodre Rijerinu četu protiv gostiju iz Lučana.
Preciznije, svi koji budu na tribinama stadiona "Rajko Mitić", dobiće karte za utakmicu protiv Kopenhagena u četvrtak, 22. oktobra od 18 časova i 45 minuta, koja se igra u okviru drugog kola Lige konferencije, saopštili su iz crveno-belog tabora.
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