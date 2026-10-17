Ovo mora da se iskoristi! Zvezda časti navijače protiv Lučanaca! Ne, nije besplatan ulaz, još bolje!

Klub sa Marakane nastavlja odbranu domaće titule.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Posle poraza u prvom kolu Lige konferencija, na gostovanju švajcarskom Luganu (2:3), na Marakani se okreću obavezama u nacionalnom prvenstvu.

Branilac titule dočekuje lučansku Mladost u meču 12. kola Superlige Srbije, a duel na stadionu "Rajko Mitić" igra se u nedelju od 16 časova.

Težak povratak iz Lugana imali su crveno-beli, kasniji let i dolazak u večernjim satima sigurno da će uticati na samu pripremu utakmice protiv Lučana, koji su jedno od najprijatnijih iznenađenja fudbalske elite.

Foto: FK Crvena zvezda/Facebook

Međutim, trener Albert Rijera može da odahne, jer će njegova ekipa biti jača povratkom nekolicine fudbalera koji nisu putovali u Švajcarsku, pre svih Aleksandra Kataija, Mirka Ivanića, Mohameda Abu Fanija, Derika Lukasena i Osmana Bukarija.

Ujedno, uprava srpskog šampiona je spremila poklon za one koji se budu odlučili da dođu na Marakanu u nedelju i bodre Rijerinu četu protiv gostiju iz Lučana.

Preciznije, svi koji budu na tribinama stadiona "Rajko Mitić", dobiće karte za utakmicu protiv Kopenhagena u četvrtak, 22. oktobra od 18 časova i 45 minuta, koja se igra u okviru drugog kola Lige konferencije, saopštili su iz crveno-belog tabora.

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