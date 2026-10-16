Fudbal

Real čuva Belingema: Englez potpisao novi ugovor sa značajnom povišicom

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 10. 2026. u 16:48

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Fudbalski klub Real iz Madrida objavio je da planira da sačuva jednog od najboljih igrača.

Реал чува Белингема: Енглез потписао нови уговор са значајном повишицом

Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

Kako prenosi španski "As", Real je postigao dogovor sa Džudom Belingemom o produžetku saradnje. Te će po novom ugovoru Englez ostati na Bernabeu do 2031. godine. 

Naravno, novi ugovor doneće i značajno povoljnije finansijske uslove za njega.

Pregovori su počeli pred kraj prošle sezone, a sada su uspešno privedeni kraju na obostrano zadovoljstvo. 

Belingem je imao aktuelni ugovor sa Realom do 2029. godine, ali su ga odlične igre u prethodnom periodu preporučile za produžetak saradnje. 

Tako će vezista dugoročno biti vezan za klub i u njemu će provesti najbolje godine. Podsetimo, on je u Madrid došao iz Borusije Dortmund, a pre toga nastupao je za Birmingem.

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