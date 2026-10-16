Real čuva Belingema: Englez potpisao novi ugovor sa značajnom povišicom
Fudbalski klub Real iz Madrida objavio je da planira da sačuva jednog od najboljih igrača.
Kako prenosi španski "As", Real je postigao dogovor sa Džudom Belingemom o produžetku saradnje. Te će po novom ugovoru Englez ostati na Bernabeu do 2031. godine.
Naravno, novi ugovor doneće i značajno povoljnije finansijske uslove za njega.
Pregovori su počeli pred kraj prošle sezone, a sada su uspešno privedeni kraju na obostrano zadovoljstvo.
Belingem je imao aktuelni ugovor sa Realom do 2029. godine, ali su ga odlične igre u prethodnom periodu preporučile za produžetak saradnje.
Tako će vezista dugoročno biti vezan za klub i u njemu će provesti najbolje godine. Podsetimo, on je u Madrid došao iz Borusije Dortmund, a pre toga nastupao je za Birmingem.
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