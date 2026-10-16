Reprezentacija Srbije otputovala na Evropsko prvenstvo U15!
Mlada reprezentacija Srbije učestvovaće u turskom Trabzonu na Evropskom prvenstvu za uzrast do 15 godina (U15).
Srbiju će na ovom takmičenju predstavljati takmičari u muškoj i ženskoj konkurenciji, koji će imati priliku da odmere snage sa vršnjacima iz drugih evropskih zemalja i predstave našu državu na međunarodnoj sportskoj sceni.
Žensku U15 selekciju predstavljaće:
- 46 kg – Mia Kerošević
- 48 kg – Nina Damjanović
- 60 kg – Mia Topić
Trener ženske selekcije je Mirko Ždralo.
Muška U15 selekcija nastupiće u sledećim težinskim kategorijama:
- 40 kg – Ostoja Drulović
- 42 kg – Petar Radivojević
- 44 kg – Maksim Kovačević
- 46 kg – Haso Emrović
- 52 kg – Lazar Jovanović
- 54 kg – Uroš Popović
- 57 kg – Gavrilo Savić
- 70 kg – Luka Maksimović
- 75 kg – Mihajlo Jovanović
Trener muške selekcije je Igor Rogić.
Naši mladi sportisti i sportistkinje u Trabzon odlaze sa željom da ostvare što bolje rezultate, steknu dragoceno međunarodno iskustvo i dostojno predstavljaju Srbiju.
Reprezentaciji Srbije želimo mnogo uspeha, dobre nastupe i sportske sreće na Evropskom prvenstvu!
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