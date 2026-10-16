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Reprezentacija Srbije otputovala na Evropsko prvenstvo U15!

Новости.онлине/С.С.

16. 10. 2026. u 17:00

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Mlada reprezentacija Srbije učestvovaće u turskom Trabzonu na Evropskom prvenstvu za uzrast do 15 godina (U15).

Репрезентација Србије отпутовала на Европско првенство У15!

Foto: SBS (M.Ždralo)

Srbiju će na ovom takmičenju predstavljati takmičari u muškoj i ženskoj konkurenciji, koji će imati priliku da odmere snage sa vršnjacima iz drugih evropskih zemalja i predstave našu državu na međunarodnoj sportskoj sceni.

Žensku U15 selekciju predstavljaće:

- 46 kg – Mia Kerošević

- 48 kg – Nina Damjanović

- 60 kg – Mia Topić

Trener ženske selekcije je Mirko Ždralo.

Foto: SBS (M.Ždralo)

Muška U15 selekcija nastupiće u sledećim težinskim kategorijama:

- 40 kg – Ostoja Drulović

- 42 kg – Petar Radivojević

- 44 kg – Maksim Kovačević

- 46 kg – Haso Emrović

- 52 kg – Lazar Jovanović

- 54 kg – Uroš Popović

- 57 kg – Gavrilo Savić

- 70 kg – Luka Maksimović

- 75 kg – Mihajlo Jovanović

Trener muške selekcije je Igor Rogić.

Foto: SBS (M.Ždralo)

Naši mladi sportisti i sportistkinje u Trabzon odlaze sa željom da ostvare što bolje rezultate, steknu dragoceno međunarodno iskustvo i dostojno predstavljaju Srbiju.

Reprezentaciji Srbije želimo mnogo uspeha, dobre nastupe i sportske sreće na Evropskom prvenstvu!

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