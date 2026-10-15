Zvezda greškama otišla u poraz, Lugano u 89. iz penala srušio crveno-bele (VIDEO/FOTO)

FUDBALERI Crvene zvezde gostovali su Luganu u 1. kolu Lige konferencija. Duel u istoimenom gradu završen je rezultatom 3:2, iako je Zvezda u 80. minutu imala prednost od 2:1.

FOTO: Tanjug/Samuel Golay/Keystone via AP

Imala je od starta Zvezda terensku inicijativu i kontrolu nad igrom. Oslanjali su se crveno-beli na osvajanje prostora kroz pas igru, dok je Lugano teško uspevao da izađe na kraj sa pritiskom koji su nametali gosti.

Prvu priliku na meču imala je Zvezda kada je Gaštarov sa dvadesetak metara raspalio po lopti. Odlično je reagovao Van Balmus. Ponovo je golman domaćih bio na ispitu samo minut kasnije, kada je pripretio Vladimir Lučić, ponovo je uspešno reagovao raspoloženi čuvar mreže.

Iako je imala više loptu u posedu, Zvezda nije uspevala da završi napade pravim poslednjim dodavanjem. Lugano je uglavnom bio bezopasan iz igre, ali je čekao priliku da iskoristi grešku rivala.

I priliku su dobili u 25. minutu. Pogrešio je Gudelj blizu sredine igrališta. Poklonio ju je rivalu. Ostali potom nisu uspeli da uklone opasnost, a Ajeti je zatresao mrežu za 1:0.

Sedam minuta kasnije gosti su anulirali prednost Lugana. Krunić je započeo akciju, Gaštarov je sa desne strane poslao do Elšnika koji je smirio loptu, šutirao, a ona je prošla ispod ruke Van Balmusu za 1:1.

Dosta mirnije bilo je u drugom poluvremenu, na prvu ozbiljniju šansu Zvezda je čekala sve do 62. minuta. Dobio je Dijeng sjajnu loptu kroz sredinu, pobegao svojim čuvarima, ali jako loše šutirao - kraj gola.

FOTO: FK Crvena zvezda Tekst potpisa

Šest minuta kasnije kruniše Zvezda inicijativu. Preuzeo je Rade Krunić loptu, te raspalio po njoj sa dvadesetak metara. Ona je odskočila nekoliko puta na putu ka golu Von Balmosa, ali je na kraju golman domaćih bio nemoćan da išta uradi.

Uveo je trener Lugana Monkadu u igru u 70. minutu, a 12. minuta kasnije postigao je gol koji je doneo oduševljenje domaćim navijačima. Gaštarov je loše reagovao nakon centaršuta, a Monkada je imao lak posao da iz peterca matira Mateusa.

Prosula je Zvezda sve u završnici. Bađo je oborio Kastra u šesnaestercu nedugo nakon gola. Pokazao je sudija na belu tačku.

Ante Grgić realizovao je jedanaesterac za 3:2. Dozvolili su crveno-beli da im se ponovo Viktorija iz Plzenja, na kraju 3:2 za Lugano.

LUGANO – CRVENA ZVEZDA 3:2 (1:1) (Ajeti 25, Monkada 83', Grgić 90'p - Elšnik 32, Krunić 68') Stadion: Lugano Arena. Sudija: Florijan Badštubner (Nemačka). LUGANO: Von Balmos - Papadopulos, Mai, Delkroa - Karimov (Monkada 72'), Bislimi, Grgić, Dos Santos (Kastro 80'), Čimignani - Stefen (Filstrom 62'), Ajeti (Behrens 62'). CRVENA ZVEZDA: Mateus –Gudelj, Gaštarov, Nakajama –Krunić, Hendel (Čam od 62'), Elšnik, Ristić (Strika 75') – Kostov, Lučić (Balov 75') – Dijeng (Arnautović 81') .

90' GOL, LUGANO! Penal za Lugano realizovao je Anto Grgić. Četiri minuta igraće se u zaustavnom vremenu.

86' PENAL ZA LUGANO! Bađo je oborio Kastra, a za Badštubnera nije bilo dileme - penal.

83' GOL, LUGANO! Kakva greška odbrane Zvezde. Loše je procenio Gaštarov. Preskočila ga je lopta, Monkada ju je poslao u mrežu!

68' GOL, ZVEZDA! Rade Krunić trese mrežu! Raspalio je defanzivac sa dvadesetak metara, odskočila je lopta nekoliko puta na putu ka golu i prevarila golmana Lugana.

63' DIJENG! Dobro je pobegao čuvaru i između dvojice imao priliku da zatrese mrežu, šutirao je kraj gola!

57' Oprobao je udarac i Ristić, šutirao posred gola, lak plen za golmana domaćih.

53' Štefen je dobio žuti karton zbog starta nad Elšnikom. Pre toga Nakajama je pogrešio, ali ne koriste to domaći igrači.

51' Gaštarov se našao ispred Papadopulosa, uklonio je opasnu priliku za domaćina. Usledila je kontra, Gaštarov je dodao do Lučića, a on šutirao preko gola.

46' Nastavljen je meč.

FOTO: FK Crvena zvezda

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

45' Minut će se igrati u zaustavnom vremenu. Dijeng je šutirao, kraj gola.

44' Povukla je Zvezda kontru, Dijeng je dodao do Ristića, a potom Dijeng glavom, dobro se brane domaći

32' GOL, ZVEZDA! Timi Maks Elšnik pogađa za izjednačenje. Šutirao je Slovenac, golman domaćih pokušao je da ukroti loptu, a ona je prošla ispod njega. Nedugo potom Kostov je dobio žuti karton. Sve veće tenzije na terenu.

25' GOL, LUGANO! Izgubio je loptu Gudelj, Štefen je centrirao, a Ajeti je izbegao ofsajd zamku i matirao Mateusa.

FOTO: Samuel Golay/Keystone via AP

24' Opet uzdasi sa tribina, Elšnik je sjajno proigrao Dijenga, koji je bio između dvojice igrača domaćih, samo sekundu je kasnio da tu loptu sprovede u mrežu, te je ona prošla uz stativu.

23' Veliku podršku navijači Zvezde pružaju gostujućim igračima. Iako je organizovan dolazak navijača bio zabranjen za crveno-bele, dijaspora iz Švajcarske nije razočarala.

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16' Siminjani je poslao loptu u šesnaest, hvata je Mateus.

11' Au, kako je raspalio po lopti Lučić. Van Balmus je morao da leti kako bi zaustavio njegov udarac, opet korner.

10' Gaštarov je snažno šutirao, morao je da se pomuči golman domaćina - korner.

Uz Crveno-bele je i nekadašnji fudbaler crveno-belih Darko lazović.

Darko Lazović uz crveno-bele u Luganu. 🔴⚪️ #fkcz #UECL https://t.co/L7bBnjKMAR — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) October 15, 2026

4' Dijeng sada preti, zaustavljen je.

1' Počela je utakmica. Prvi loptu imaju crveno-beli. Ofanzivni crveno-beli od starta. Pripretili su preko Kostova, ali lopta nije došla do Dijenga.

17.50 - Crvena zvezda će igrati u Luganu u crvenoj garnituri dresova.

⏳ 🔴⚪️ #fkcz #UECL https://t.co/vkQMTB9dCR — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) October 15, 2026

Dostupni su sastavi za meč:

Lugano: Van Balmus - Papadopulos, Mal, Delkro - Karimov, Bislimi, Grgić, Dos Santos, Cimignani - Stefen, Al Ajeti

Crvena zvezda: Mateus - Nakajama, Gaštarov, Gudelj - Ristić, Elšnik, Krunić, Handel, Lučić, Kostov - Dieng

UOČI MEČA

Na debiju u Ligi konferencija Crvena zvezda igraće protiv Lugana, a sve to nakon razočaravajućeg završetka kvalifikacija za Ligu šampiona i Ligu Evrope.

Zvezda je otpočela sezonu u kvalifikacijama za Ligu šampiona, potom je spuštena stepenik niže gde je bolja bila Viktorija iz Plzenja, a onda na kraju morali su da se zadovolje Beograđani trećim po rangu evropskim takmičenjem.

Nakon gostovanja Luganu Zvezda će dočekati Kopenhagen, potom slede susreti sa Interom iz Eskaldesa, Gentom, Iberijom iz Tbilisija i Trabzonspor.

Lugano je u seriji dobrih rezultata. Lider je u tamošnjem prvenstvu. U dosadašnjem toku šampionata imaju devet pobeda, remi i za sada su bez poraza.

Zvezdu dočekuju nakon ubedljivog trijumfa nad Lucernom 4:0.

Trener crveno-belih Albert Rijera poveo je na gostovanje 22 igrača, ali na spisku nema kapitena Mirka Ivanića i Aleksandra Kataija.

Pored dvojice iskusnih fudbalera, u ekspediciji srpskog šampiona nisu ni Derik Lukasen, kao i Osman Bukari i Muhamed Abu Fani, koji odrađuju suspenzije zbog crvenih kartona dobijenih tokom kvalifikacija.

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