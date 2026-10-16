"JUG SRBIJE 2036"! Jasna vizija Vučića u 6 stubova za kvantni skok naše zemlje: Stiže 50.000 radnih mesta, 20 velikih fabrika, subvencije...

NOSILAC liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić nedavno je javnosti predstavio jasan i precizan plan za razvoj južnog dela Srbije. Tačnije plan obihvata pet okruga na Jugu Srbije: Zaječarski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski, što svakako podrazumeva i gradove Niš, Prokuplje, Pirot, Leskovac, Vranje i ostale opštine.

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Vučić je naveo da je cilj da u narednih 10 godina na jug Srbije stigne 20 velikih fabrika, 10+ pripremljenih strateških projekata sa jasnim budžetom i modelom finansiranja za domaće i međunarodne partnere, 10+ razvojnih industrijskih baza, kao i tri puta više turističkih noćenja, 1.000 km modernizovanih lokalnih i regionalnih puteva i 10 plus regionalnih centara znanja dualnog obrazovanja na jug Srbije.

Tokom posete Vučića Leskovcu istakao je da su njegov tim i on već definisali šest stubova razvoja, počevši od investicija i industrije, sa ciljem otvaranja 50.000 novih radnih mesta do 2035. godine. Prema njegovim rečima, plan predviđa posebne subvencije za jug Srbije, nove i proširene industrijske zone, kao i razvoj domaćih dobavljača.

INVESTICIJE I INDUSTRIJA

Posebne subvencije za jug Srbije, nove i proširene industrijske zone, razvoj domaćih dobavljača. Cilj: 50.000 novih radnih mesta do 2035. godine i više od 20 velikih investicija, uz razvoj najmanje deset industrijskih baza.

INFRASTRUKTURA I POVEZIVANjE

Modernizacija puteva i železnice (posebno pravci ka Severnoj Makedoniji), unapređenje elektroenergetske mreže, dalekovoda i niskonaponske mreže, razvoj gasovoda i budućeg naftovoda. „Nema razvoja bez povezanosti.“

TURIZAM I LOKALNA VREDNOST

Ulaganja u strateške turističke lokacije (Kablar, Sijarinska, Vranjska, Bujanovačka i Niška Banja i dr.), i podršku korz subvencije privatnim vlasnicima i korišćenje svih prirodnih potencijala. Lokalno stanovništvo treba da postane partner u razvoju i iskoristi sve potencijale ovog dela zemlje.

POLjOPRIVREDA I PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

Za jug Srbije plan je razvoj prerade i pakovanja, izgradnja hladnjača, sušara i logističkih centara, zajednički nastup na tržištu – izvoz gotovih proizvoda umesto sirovina.

Vučić je naglasio da poljoprivreda treba da postane zaštitni znak regije, pa i kroz brendiranje proizvoda sa „Made in Serbia“ i „Made in south Serbija“

U ovom delu zemlje potrebno je razviti prerađivačku industriju kako bi poljoprivredni proizvodi odmah dobili dodatnu vrednost, umesto da izvozimo samo sirovinu. Za to je potrebna izgradnja hladnjača i sušara, kao i logističkih centara.

Takođe, Vučić je naglasio i da je potreban zajednički nastup na domaćem i stranom tržištu da bi dobili bolju cenu, da ne bi izvozili ssiroveine već kroz skuplji proizvod i znanje i tehnologiju sa juga Srbije.

SELA I LOKALNE ZAJEDNICE

Vučić je najavio i poseban program „Prva kuća na jugu“. To ne treba da budu, prema Vučićevim rečima, objekti u lošem stanju, daleko od puteva i mesta, već moderne kuće u uređenim naseljima gde onim mogu da grade svoju budučnost. On je najavio i značajno veća transferna sredstva za nerazvijene opštine (Trgovište, Bosilegrad, Babušnica, Surdulica, Vladičin Han, Medveđa), plus podrška poljoprivrednicima i malim biznisima.

- I dalje najveći deo novca ide bogatijima - rekao je Vučić, najavljujući i dodatnu podršku poljoprivrednicima i malim biznisima.

LjUDI, ZNANjE I ZDRAVLjE

Vućić je najavio i modernizaciju škola i bolnica, razvoj dualnog obrazovanj i otvaranje najmanje deset regionalnih centara za obuku. Takođe, prema njegovim rečima potrebni su i posebni programi za povratak mladih koji su studirali i stekli iskustvo u inostranstvu, kao i mere za zadržavanje mladih na selu.

Vučić je najavio i konkretne projekte koji će biti prepoznatljivi i nosioci ovog programa: Vlasina (za 365 dana), Trg juga, Sijarinska Banja, Caričin grad i drugi.

Vučić je naglasio da dosadašnja ulaganja nisu bila dovoljna i da će sada biti uložen dodatni napor i veliki novac kako bi jug Srbije dostigao standard ostatka zemlje.

On je najavio i posebne programe za povratak mladih koji su završili fakultete i stekli iskustvo u inostranstvu, kao i mere za smanjenje odlazaka mladih iz sela.

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