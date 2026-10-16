ZAKARIJA IPAK NIJE POLOŽILA PRAVOSUDNI ISPIT: Ne stišava se bura oko nove portparolke Bele kuće
NOVA sekretarka za štampu Bele kuće Kejti Zakarija izjavila je da nije položila pravosudni ispit, nakon što se našla pod lupom javnosti zbog svoje pravne karijere pre nego što je postala glavna portparolka američkog predsednika Donalda Trampa, preneo je danas Rojters.
Zakarija, koja je u Belu kuću stigla u ponedeljak, ranije je navela da se bavila pravom pre ulaska u politiku, a Tramp ju je opisivao kao advokata.
- Niste položili pravosudni ispit, zar ne - upitao ju je voditelj Šon Heniti tokom gostovanja u emisiji "Heniti" na televiziji Foks njuz.
- Tako je - odgovorila je Zakarija, potvrdivši i da nikada nije ponovo polagala ispit.
Prema podacima Univerziteta Peperdin, Zakarija je 2011. godine stekla diplomu pravnog fakulteta. Međutim, diplomci prava u SAD ne mogu legalno da se bave advokaturom dok ne budu primljeni u advokatsku komoru neke od saveznih država.
Zakarija je u utorak održala prvu konferenciju za novinare u Beloj kući, tokom koje je odgovorila na pitanja samo troje novinara, a događaj završila za manje od 15 minuta.
Njen nastup kritikovali su pojedini medijski komentatori i politički analitičari, dok je Tramp rekao da je bila "veoma dobra".
Upitana o svojoj prvoj konferenciji, Zakarija je rekla da je preuzela odgovornost i održala konferenciju za štampu uprkos tome što je imala veoma malo vremena za pripremu.
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