Politika

OD RANOG JUTRA BRUJE TRAKTORI: Kolone iz Temerina, Bečeja i Srbobrana kreću ka Novom Sadu, prve mašine već stigle! (FOTO/VIDEO)

В.Н.

16. 10. 2026. u 08:41

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VELIKI broj poljoprivrednika iz Temerina, Bečeja i Srbobrana krenuo je traktorima za Novi Sad na miting podrške listi „Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić”.

ОД РАНОГ ЈУТРА БРУЈЕ ТРАКТОРИ: Колоне из Темерина, Бечеја и Србобрана крећу ка Новом Саду, прве машине већ стигле! (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printskrin/nsuzivo.rs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Na mašinama su istaknute srpske trobojke.

Dok su pojedini traktoristi već stigli na odredište, kolone su i dalje na putevima i očekuje se dolazak još poljoprivrednika u narednim satima.

Foto: Printskrin/nsuzivo.rs

Foto: Printskrin/nsuzivo.rs

Policija je na terenu i reguliše saobraćaj na prilazima gradu kako se ne bi stvarali veći zastoji.

Foto: Printskrin/nsuzivo.rs

Početak skupa zakazan je za 18 časova.

(nsuživo.rs)

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