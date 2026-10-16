OD RANOG JUTRA BRUJE TRAKTORI: Kolone iz Temerina, Bečeja i Srbobrana kreću ka Novom Sadu, prve mašine već stigle! (FOTO/VIDEO)

VELIKI broj poljoprivrednika iz Temerina, Bečeja i Srbobrana krenuo je traktorima za Novi Sad na miting podrške listi „Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić”.

Foto: Printskrin/nsuzivo.rs

Na mašinama su istaknute srpske trobojke.

Dok su pojedini traktoristi već stigli na odredište, kolone su i dalje na putevima i očekuje se dolazak još poljoprivrednika u narednim satima.

Foto: Printskrin/nsuzivo.rs

Foto: Printskrin/nsuzivo.rs

Policija je na terenu i reguliše saobraćaj na prilazima gradu kako se ne bi stvarali veći zastoji.

Foto: Printskrin/nsuzivo.rs

Početak skupa zakazan je za 18 časova.

(nsuživo.rs)