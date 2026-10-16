Oglasila se Vlada Hrvatske nakon neviđenog skandala u Splitu
Fudbalski klub Hajduk iz Splita ostvario je jednu od najvećih pobeda u novijoj istoriji i srušio moćni Ajaks nakon čak 16 godina čekanja na veliku evropsku noć, ali je ovaj istorijski uspeh pao u potpuno drugi plan zbog nezapamćenog divljaštva na ulicama!
Sramotne scene i morbidna fašistička predstava šokirale su čitavu Evropu kada je grupa navijača "Torcide" tokom kortea iznela mrtvački kovčeg, a potom počela glasno da klicala Adolfu Hitleru i ozloglašenom koncentracionom logoru Aušvic!
Zbog ovog nečuvenog skandala, koji je prešao sve granice zdravog razuma, hitno je morala da reaguje i sama Vlada Republike Hrvatske!
- Snažno osuđujemo nedopustive povike slavljenja nacističkog režima! Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrednosti!“ poručili su oštro iz Vlade i najavili da policija već sprovodi opsežnu istragu kako bi se svi akteri ovog užasa hitno procesuirali!
Da stvar bude gora, opšti haos preneo se i na stadion! Usred meča, pri rezultatu 2:1 za Hajduk, usledila je neviđena bakljada i serija topovskih udara zbog kojih je utakmica bila prekinuta na čak 12 minuta!
Hajduku sada, pored sramote koja je obišla svet, preti i brutalna, istorijska kazna od strane UEFA!
Svaka uloga može biti odigrana mnogo puta.
Ali tek kada joj dodaš nešto svoje, postaje autentična.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kada je napravimo baš po svom. ☕️
Doncafé. Baš za tebe.
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