Oglasila se Vlada Hrvatske nakon neviđenog skandala u Splitu

Fudbalski klub Hajduk iz Splita ostvario je jednu od najvećih pobeda u novijoj istoriji i srušio moćni Ajaks nakon čak 16 godina čekanja na veliku evropsku noć, ali je ovaj istorijski uspeh pao u potpuno drugi plan zbog nezapamćenog divljaštva na ulicama!

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Sramotne scene i morbidna fašistička predstava šokirale su čitavu Evropu kada je grupa navijača "Torcide" tokom kortea iznela mrtvački kovčeg, a potom počela glasno da klicala Adolfu Hitleru i ozloglašenom koncentracionom logoru Aušvic!

Zbog ovog nečuvenog skandala, koji je prešao sve granice zdravog razuma, hitno je morala da reaguje i sama Vlada Republike Hrvatske!

- Snažno osuđujemo nedopustive povike slavljenja nacističkog režima! Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrednosti!“ poručili su oštro iz Vlade i najavili da policija već sprovodi opsežnu istragu kako bi se svi akteri ovog užasa hitno procesuirali!

Snažno osuđujemo nedopustive povike slavljenja nacističkog režima koji su zabilježeni tijekom kortea dijela navijača prije današnje utakmice u Splitu. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila i procesuirala one koji su uzvikivali kažnjive povike u korteu. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje. — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) October 15, 2026

Da stvar bude gora, opšti haos preneo se i na stadion! Usred meča, pri rezultatu 2:1 za Hajduk, usledila je neviđena bakljada i serija topovskih udara zbog kojih je utakmica bila prekinuta na čak 12 minuta!

Hajduku sada, pored sramote koja je obišla svet, preti i brutalna, istorijska kazna od strane UEFA!

