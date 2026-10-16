BLOKADERSKI PROMOTER U OČAJU: Ceo Novi Sad je u znaku Ujedinjene Srbije! (VIDEO)

VELIKI broj poljoprivrednika iz cele Vojvodine krenuo je traktorima za Novi Sad na miting podrške listi „Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić”.

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Blokaderski promoteri koji podržavaju tzv. Studenstsku listu su očaju, jer shvataju da je većina građana uz Aleksandra Vučića, nosioca liste i prvog na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Jedan od blokaderskih promotera oglasio se na društvenim mrežama, sa malicioznim natpisima povodom velikog odziva građana na veliki skup u Novom Sadu.

Napisao je: "Probudiš se u okupranom Novom Sadu" i "Dovukli desetine traktora na bulevar Mihaila Pupina... okupacija..."