Politika

BLOKADERSKI PROMOTER U OČAJU: Ceo Novi Sad je u znaku Ujedinjene Srbije! (VIDEO)

В.Н.

16. 10. 2026. u 09:08

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VELIKI broj poljoprivrednika iz cele Vojvodine krenuo je traktorima za Novi Sad na miting podrške listi „Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić”.

БЛОКАДЕРСКИ ПРОМОТЕР У ОЧАЈУ: Цео Нови Сад је у знаку Уједињене Србије! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Blokaderski promoteri koji podržavaju tzv. Studenstsku listu su očaju, jer shvataju da je većina građana uz Aleksandra Vučića, nosioca liste i prvog na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Jedan od blokaderskih promotera oglasio se na društvenim mrežama, sa malicioznim natpisima povodom velikog odziva građana na veliki skup u Novom Sadu.

Napisao je: "Probudiš se u okupranom Novom Sadu" i "Dovukli desetine traktora na bulevar Mihaila Pupina... okupacija..."

 

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