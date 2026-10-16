Politika

MALI RAZMONTIRAO BLOKADERSKU LISTU: To su reciklirani kadrovi DOS-a koji su Srbiju doveli do ekonomskog ambisa!

В.Н.

16. 10. 2026. u 09:13

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MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali gostovao je na Kurir televiziji gde je govorio p katastrofalnoj ekonomskoj politici bivše "dosovske" vlasti.

МАЛИ РАЗМОНТИРАО БЛОКАДЕРСКУ ЛИСТУ: То су рециклирани кадрови ДОС-а који су Србију довели до економског амбиса!

Foto: Printsrkin Kurir TV

- Prošli smo kroz teške mere fiskalne konsolidacije, zbog ambisa u kom nas je ostavila prethodna vlast. Upravo posledica rada onih ljudi koji su na blokaderskoj listi. Svi su oni bili na vlasti, vodili ekonomsku politiku i doveli do kolapsa ekonomiju - naveo je Mali i podsetio na Vučićeve reči da su to "reciklirani kadrovi DOS-a" - naveo je Mali.

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