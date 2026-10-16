MALI RAZMONTIRAO BLOKADERSKU LISTU: To su reciklirani kadrovi DOS-a koji su Srbiju doveli do ekonomskog ambisa!

MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali gostovao je na Kurir televiziji gde je govorio p katastrofalnoj ekonomskoj politici bivše "dosovske" vlasti.

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- Prošli smo kroz teške mere fiskalne konsolidacije, zbog ambisa u kom nas je ostavila prethodna vlast. Upravo posledica rada onih ljudi koji su na blokaderskoj listi. Svi su oni bili na vlasti, vodili ekonomsku politiku i doveli do kolapsa ekonomiju - naveo je Mali i podsetio na Vučićeve reči da su to "reciklirani kadrovi DOS-a" - naveo je Mali.