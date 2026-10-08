DUBAI OVO NIKADA NIJE DOŽIVEO! Zvezda postavila rekord koji će teško biti oboren

Granitna odrbana Crvene zvezde u Emiratima.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Crvena zvezda je u Dubaiju odigrala utakmicu u kojoj je odbrana bila njeno najjače oružje, a rezultat takvog pristupa bio je istorijski loš učinak domaćina.

Crveno-beli su slavili sa 77:58 u „Koka-Kola areni“ i ostavili Dubai na svega 58 postignutih poena.

Toliko malo koševa ekipa sa Bliskog istoka nije postigla ni na jednom meču od osnivanja kluba. Prethodni negativni rekord bio je 60 poena, koliko je Dubaiju prošlog januara dozvolio Hapoel iz Tel Aviva.

Zvezda je tako pretekla i Partizan. Crno-beli su u novembru 2024. godine ograničili Dubai na 61 poen, a taj meč odigran u Beogradskoj areni.

Za to je zaslužan kompletan tim Ibona Navara. Crveno-beli su odigrali izuzetno čvrsto u odbrani i nisu dozvolili domaćinu da pronađe rešenje za igru u napadu.

Posebno dobija na težini činjenica da se pred utakmicu govorilo o tome kako bi Zvezda mogla da ima problema sa visokim igračima Dubaija. Na terenu se, međutim, dogodilo suprotno – srpski predstavnik je potpuno zatvorio domaćina i na najbolji mogući način došao do druge pobede u sezoni.

Upravo je defanzivna sigurnost bila temelj jedne od najboljih partija Zvezde ove sezone, ali i večeri u kojoj je Dubai postavio rekord koji sigurno neće želeti da pamti.

Crveno-beli su sada na dve pobede i isto toliko poraza u elitnom takmičenju, a za dva dana čeka ih duel sa ekipom Budućnosti iz Podgorice u ABA ligi. Zatim sledi duplo evroligaško kolo i utakmice sa Asvelom u Vilerbanu i Parizom u Beogradu.

Standings provided by Sofascore