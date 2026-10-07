Sve pršti u predsezoni: Nikola Jokić jednim pogledom objasnio Amerikancu pravila igre (VIDEO)
Košarkaši Denver Nagetsa uspešno su se revanširali Juti Džez za poraz od pre nekoliko dana, slavivši u predsezonskom duelu rezultatom 117:106.
Pored same pobede, meč je obeležio i kraći incident u kojem se u centru pažnje našao najbolji igrač Nagetsa, Nikola Jokić.
Iako je utakmica bila pripremnog karaktera, takmičarski naboj nije izostao. Tokom jednog duela na parketu, košarkaš Jute Džekson Hejs ušao je u fizički kontakt sa srpskim centrom i odgurnuo ga. Jokić, međutim, nije ostao dužan – odmah je uzvratio istom merom, nakon čega su sudije reagovale i reprezentativcu Srbije dodelile tehničku grešku.
Ono što je privuklo posebnu pažnju medija i navijača na društvenim mrežama jeste Jokićeva reakcija neposredno nakon prekida igre. Srpski as je uputio oštar i značajan pogled Hejsu, jasno stavljajući do znanja mlađem kolegi da neće tolerisati takvo ponašanje na terenu u narednim mečevima.
Što se tiče same igre, stručni štab Denvera je dozirao minutažu glavnim zvezdama. Nikola Jokić je na parketu proveo svega 15 minuta, što mu je bilo dovoljno da zabeleži učinak od šest poena, pet asistencija i četiri skoka.
U pobedničkom taboru najefikasniji je bio Eron Gordon sa 18 postignutih poena, Džulijan Stroter je dodao 15, dok je Vitmor meč završio sa 14 poena. Kod Nagetsa su se istakli još i Kem Džonson i Marvin Begli sa po 10 ubačenih poena.
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