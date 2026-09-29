Košarka

JEDNI NA VRHU, DRUGI NA DNU! Ovako izgleda tabela Evrolige posle pobede Partizana i poraza Zvezde

У. Ћ.

29. 09. 2026. u 22:55 >> 23:14

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Drugo kolo Evrolige donelo je potpuno različito raspoloženje za beogradske klubove.

ЈЕДНИ НА ВРХУ, ДРУГИ НА ДНУ! Овако изгледа табела Евролиге после победе Партизана и пораза Звезде

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Partizan je na gostovanju savladao Pariz 92:79 i sa maksimalnim učinkom zauzeo vrh tabele, dok je Crvena zvezda pred svojim navijačima izgubila od Hapoela iz Tel Aviva 80:81 i posle dve utakmice ostala bez pobede.

Crno-beli su nakon trijumfa nad Milanom u prvom kolu potvrdili odličan početak sezone i u Francuskoj. Sa dve pobede Partizan je trenutno među ekipama sa maksimalnim učinkom i nalazi se na samom vrhu elitnog evropskog takmičenja. Konkretno, tim Đoana Penjaroje je u ovom trenutku DRUGI i jedini ispred njega je Fenerbahče.

Zvezda, s druge strane, još čeka prvi trijumf. Posle poraza od Žalgirisa na startu, usledio je i neuspeh protiv Hapoela, i to ponovo u Beogradskoj areni. Crveno-beli su tako posle dva kola na skoru 0:2, što ih trenutno ostavlja pri dnu tabele. Pošto imaju najbolju koš razliku od svih timova koji su na nula od dva, košarkaši Ibona Navara zauzimaju 16. mesto.

Za Zvezdu je zato naredni izazov protiv Anadolu Efesa izuzetno važan jer nikako ne bi bilo dobro da se sezona, u koju se ušlo sa velikim ambicijama, započne sa nula od tri.  Na drugoj strani, Partizan na gostovanje Bajernu stiže sa maksimalnim učinkom i fantastičnim raspoloženjem.

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