JEDNI NA VRHU, DRUGI NA DNU! Ovako izgleda tabela Evrolige posle pobede Partizana i poraza Zvezde
Drugo kolo Evrolige donelo je potpuno različito raspoloženje za beogradske klubove.
Partizan je na gostovanju savladao Pariz 92:79 i sa maksimalnim učinkom zauzeo vrh tabele, dok je Crvena zvezda pred svojim navijačima izgubila od Hapoela iz Tel Aviva 80:81 i posle dve utakmice ostala bez pobede.
Crno-beli su nakon trijumfa nad Milanom u prvom kolu potvrdili odličan početak sezone i u Francuskoj. Sa dve pobede Partizan je trenutno među ekipama sa maksimalnim učinkom i nalazi se na samom vrhu elitnog evropskog takmičenja. Konkretno, tim Đoana Penjaroje je u ovom trenutku DRUGI i jedini ispred njega je Fenerbahče.
Zvezda, s druge strane, još čeka prvi trijumf. Posle poraza od Žalgirisa na startu, usledio je i neuspeh protiv Hapoela, i to ponovo u Beogradskoj areni. Crveno-beli su tako posle dva kola na skoru 0:2, što ih trenutno ostavlja pri dnu tabele. Pošto imaju najbolju koš razliku od svih timova koji su na nula od dva, košarkaši Ibona Navara zauzimaju 16. mesto.
Za Zvezdu je zato naredni izazov protiv Anadolu Efesa izuzetno važan jer nikako ne bi bilo dobro da se sezona, u koju se ušlo sa velikim ambicijama, započne sa nula od tri. Na drugoj strani, Partizan na gostovanje Bajernu stiže sa maksimalnim učinkom i fantastičnim raspoloženjem.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Za koga navija Šakil O'Nil u Evroligi? Ovaj snimak će vam sve otkriti (VIDEO)
29. 09. 2026. u 20:47
Kabengele ugasio Barselonu: Dubai slavio na krilima maestralnog centra
29. 09. 2026. u 20:10
Strašni Partizan zgromio i Pariz, fantastični Vildoza (VIDEO/FOTO)
29. 09. 2026. u 19:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
HAOS U AMERICI! Uhapšen dvostruki NBA šampion zbog nasilja u porodici
"Ludilo" Džej-Ar Smita potresa Ameriku.
29. 09. 2026. u 19:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)