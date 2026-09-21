Haos u komšiluku zbog Zvezdinih legeni, a onda razočarenje
Opšta pometnja i fudbalski potres zatresli su region, a u samom centru priče našle se dve legende Crvene zvezde!
Kako prenoi bugarski list "Tema Sport", aktuelni šampion Ludogorec krenuo je u tajnu ofanzivu kako bi na klupu doveo zvučno srpsko ime.
Naime, nakon iznenadnog odlaska nemačkog trenera Tomasa Rajsa, koji je prešao u turski Trabzon za milion evra obeštećenja, čelnici kluba iz Razgrada su brže-bolje kontaktirali Dragana Stojkovića Piksija i Dejana Stankovića!
Ipak, velika euforija u komšiluku brzo se pretvorila u teško razočarenje. Iako su Bugari imali ogromnu želju da angažuju nekog od Zvezdinih velikana, pregovori su ekspresno propali.
Obojica srpskih stručnjaka imala su specifične i oštre uslove koje Ludogorec jednostavno nije mogao, ili nije želeo da ispuni.
Dok navijači Ludogoreca žale za propalim pregovorima, odbegli Rajs već pravi šou u Turskoj – na svom debiju na klupi Trabzona deklasirao je Galatasaraj sa čak 4:0.
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