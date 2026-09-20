Kraj je kada Luka Jović kaže: Sam pokorio Volos i obradovao selektora Paunovića
Srpski napadač u pravom trenutku pokazao golgeterski instinkt
Luka Jović postigao je oba gola za u pobedi ekipe Marka Nikoića nad Volosom 2:1 i tako praktično sam rešio utakmicu.
Ovakva partija posebno može da raduje selektora Srbije Veljka Paunovića, pošto „orlove“ uskoro očekuju četiri utakmice u okviru A divizije Lige nacija.
Paunova četa prvo dočekuje Grčku (24. septembar), pa tri dana kasnije, takođe na "Marakani", igra protiv Holandije. Prvog dana oktobra naši momci gostuju Nemačkoj u Minhenu, a tri dana posle gostuju Holandiji u Ajndhovenu.
Jović je mrežu Volosa prvi put zatresao u 61. minutu, kada je bio precizan sa bele tačke. Domaći su uspeli da odgovore preko Jorgosa Haralapoglua u 85. minutu, ali je srpski reprezentativac samo tri minuta kasnije ponovo bio na pravom mestu.
Žoao Mario je centrirao, a Jović je glavom pogodio za novo vođstvo AEK-a i konačnih 2:1.
Napadač AEK-a je u prvom minutu nadoknade zamenjen, dok je prethodno u 79. minutu dobio žuti karton zbog prigovora. Mijat Gaćinović odigrao je ceo meč i proveo ga na poziciji desnog beka.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Bolje nije moglo za Orlove: Paunoviću stigla vest koja će obradovati Srbe!
20. 09. 2026. u 17:11
Grci nikada jači! Jovanović odabrao tim za Srbiju
20. 09. 2026. u 12:11
Dobio poziv da debituje za Srbiju, sada već u 2. minutu dao gol (VIDEO)
19. 09. 2026. u 17:35 >> 17:37
POVREDIO SE SRPSKI REPREZENTATIVAC! Novi problem u najavi za selektora Paunovića
18. 09. 2026. u 13:13
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)