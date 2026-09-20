Kraj je kada Luka Jović kaže: Sam pokorio Volos i obradovao selektora Paunovića

Srpski napadač u pravom trenutku pokazao golgeterski instinkt

Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia

Luka Jović postigao je oba gola za u pobedi ekipe Marka Nikoića nad Volosom 2:1 i tako praktično sam rešio utakmicu.

Ovakva partija posebno može da raduje selektora Srbije Veljka Paunovića, pošto „orlove“ uskoro očekuju četiri utakmice u okviru A divizije Lige nacija.

Paunova četa prvo dočekuje Grčku (24. septembar), pa tri dana kasnije, takođe na "Marakani", igra protiv Holandije. Prvog dana oktobra naši momci gostuju Nemačkoj u Minhenu, a tri dana posle gostuju Holandiji u Ajndhovenu.

Jović je mrežu Volosa prvi put zatresao u 61. minutu, kada je bio precizan sa bele tačke. Domaći su uspeli da odgovore preko Jorgosa Haralapoglua u 85. minutu, ali je srpski reprezentativac samo tri minuta kasnije ponovo bio na pravom mestu.

Žoao Mario je centrirao, a Jović je glavom pogodio za novo vođstvo AEK-a i konačnih 2:1.

Napadač AEK-a je u prvom minutu nadoknade zamenjen, dok je prethodno u 79. minutu dobio žuti karton zbog prigovora. Mijat Gaćinović odigrao je ceo meč i proveo ga na poziciji desnog beka.