Politika

SAMO DA VIDITE, SRBIJO, SA KAKVIM LUDAKOM MI IMAMO POSLA: Vučić ga pozvao na razgovor,evo kakav je bio odgovor prvog sa Studentske liste

В. Н.

20. 09. 2026. u 19:31

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Ovo je odgovor čoveka kog "Studentska lista" kandiduje kao prvog na listi!

САМО ДА ВИДИТЕ, СРБИЈО, СА КАКВИМ ЛУДАКОМ МИ ИМАМО ПОСЛА: Вучић га позвао на разговор,ево какав је био одговор првог са Студентске листе

Foto: Printskrin

Na svom Instagram nalogu Ilija Srdanović je odgovorio videom rečima "Ignore je jako bolan"!

To je ta blokaderska politika.

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