SAMO DA VIDITE, SRBIJO, SA KAKVIM LUDAKOM MI IMAMO POSLA: Vučić ga pozvao na razgovor,evo kakav je bio odgovor prvog sa Studentske liste
Ovo je odgovor čoveka kog "Studentska lista" kandiduje kao prvog na listi!
Na svom Instagram nalogu Ilija Srdanović je odgovorio videom rečima "Ignore je jako bolan"!
To je ta blokaderska politika.
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