DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 21. SEPTEMBAR: Blizance očekuju problemi na putu, Devicu sukobi sa nadređenima, Jarca vanredni izdaci

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 21. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec ulazi u Vodoliju i prelazi preko vašeg vladaoca Plutona čineći vas razdražljivijim i nervoznijim. Kvadrat sa Merkurom u kući posla upozorava na dodatni oprez sa finansijama i dokumentacijom. Problemi sa pritiskom.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mesec napušta disciplinovanog Jarca i ulazi u kuću karijere gde ga čeka Pluton koji upravlja partnerskim odnosima, donoseći vam rasprave s voljenom osobom i sukobe sa nadređenima ili roditeljima. Nesanica.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Izazovan aspekt između Meseca i vašeg vladaoca Merkura, simbola logike i intelekta, čini vas sklonim nelogičnim zaključcima i pogrešnim odlukama. Problemi na putu ili sa radnim vizama i dozvolama.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući novca obrazuje napet aspekt sa Merkurom u kući privatnog života, donoseći vam porodične probleme. Nagla promena planova. Emotivni partner sumnja u vašu iskrenost prema njemu. Rasejani ste.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Konjunkcija između Meseca i Plutona u kući partnerstva upozorava na sukobe, svađe i rasprave sa voljenom osobom. Problemi u vezi sa putovanjem, inostranstvom, polaganjem ispita i pravnim pitanjima. Urogenitalni trakt.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Sunce u vašem znaku u trigonu sa Mesecom donosi vam dobitke preko kreativnog zanimanja, privatnog biznisa. Kvadrat sa vašim vladaocem Merkurom donosi vam sukobe sa autoritetima, nadređenima, ili roditeljima.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Slobodne Vage očekuje vas susret sa bivšim partnerom koji želi da ponovo uđe u njihov život. Izbegavajte nepotrebne troškove. Poslušajte savet jednog Strelca. Unosite više tečnosti. Nesanica.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Prelazak Meseca preko vašeg vladaoca Plutona, simbola moći i novca, u kući privatnog života donosi porodične probleme. Poslušajte savet partnera u vezi sa nekom važnom odlukom. Podložnost povredama.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec prelazi preko Plutona, simbola novca i moći, i pravi kvadrat ss Merkurom donoseći vam probleme sa dokumentima, ugovorima, na kraćim putovanjima i sa braćom, sestrama, rođacima ili komšijama. Dodatni oprez u saobraćaju.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Konjunkcija Meseca i Plutona u kući novca pod uticajem Merkura iz kuće karijere, nepovoljno utiče na privatni biznis i vaše finansije. Imate podršku starije osobe iz porodičnog okruženja. Unosite više tečnosti.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec u vašem znaku pravi konjunkciju sa Plutonom i aktivira aspekt sa Hironom, simbolom vaših slabosti, donoseći porodične i probleme sa partnerom. Sekstil između Merkura i Jupitera, donosi vam dobitke preko ugovora ili putovanja.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Sekstil između vašeg vladaoca Jupitera u kući posla i Merkura u kući novca donosi vam uvećanje prihoda. Mesec u kući podsvesti naglašava vašu intuiciju i podstiče interes za teme iz oblasti psihologije i duhovnosti.