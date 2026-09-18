Piper: O nama govore uspesi i činjenice, Karate savez Srbije odgovorio Biteviću

Karate federacija Srbije odgovorila na napada od nekadašnjeg karatiste Slobodana Bitevića!

FOTO: KFS

Karate je u Srbiji jedan od omiljenih sportova kod mladih. Karate federacija Srbije godinama uspešno sprovodi zacrtane planove. Uspesi na međunarodnom nivou stižu svake godine.

Ipak, postoje i nezadovoljni. Povodom izjava nekadašnjeg karatiste Slobodana Bitevića, o lošem radu saveza i reprezentacije Karate savez Srbije oglasio se saopštenjem koje je potpisao predsednik KFC i potpredsednik Sportskog saveza Slavoljub Piper, koji je i potpredsednik Upravnog odbora Sportskog saveza Srbije i član Izvršnog komiteta Evropske karate federacije (EKF).

- Karate federacija Srbije (KFS) poštuje pravo svakog sportiste, trenera i sportskog radnika da iznese svoje mišljenje i ukaže na eventualne probleme za koje smatra da postoje. Međutim, kada se iznose ozbiljne tvrdnje, koje mogu narušiti ugled organizacije, njenih organa, sportista i stručnih lica, javnost ima pravo da čuje istinu i potpuno proverljivu drugu stranu činjenica.

Tvrdnja da je karate Srbije „dotakao dno" i da u njemu, kao što govori nekadašnji karatista Slobodan Bitević, vlada "mrak" ne odgovara ukupnim rezultatima i aktivnostima Karate federacije Srbije.

Samo tokom 2026. godine Srbija je na seniorskom Balkanskom prvenstvu osvojila 7 zlatnih, 7 srebrnih i 11 bronzanih medalja uz drugo mesto u ukupnom plasmanu. Na Evropskom prvenstvu za seniore Aleksandar Vučković osvojio je srebrnu medalju. Na Evropskom prvenstvu za kadete, juniore i U21 Teodora Krstović osvojila je srebrnu, a Nevena Filipov bronzanu medalju. Na Balkanskom prvenstvu za decu Srbija je osvojila 9 zlatnih, 3 srebrne i 13 bronzanih medalja. To su činjenice koje se mogu lako proveriti. Karate federacija Srbije funkcioniše kontinuirano kroz jasno utvrđen sistem u skladu sa Zakonom o sportu Republike Srbije i normativnim aktima federacije. U Karate federaciji Srbije postoji sistem stručnog rada u kontinuitetu.

Karate federacija Srbije kontinuirano sprovodi programe rada sa reprezentativcima i reprezentativnim kandidatima, organizuje nacionalne kampove, međunarodna i domaća takmičenja, kao i sistem nacionalnog licenciranja trenera, sudija, ispitivača, lekara i menadžera. Na nacionalnim kampovima Karate federacije Srbije učestvuje više stotina sportista. FOTO: KFS

Kontinuirano se održavaju redovne sednice Upravnog odbora Karate federacije Srbije na kojima se razmatraju izveštaji o realizovanim aktivnostima i usvajaju planovi za naredne aktivnosti. Ono što je posebno važno jeste da su odluke Upravnog odbora donošene jednoglasno. Održavaju se redovne Skupštine Karate federacije Srbije. Na prvoj Skupštini Karate federacije Srbije u ovoj godini jednoglasno su usvojeni izveštaj o radu, finansijski izveštaj za 2025. godinu; kao i plan i program rada i plan finansiranja za 2026. godinu. Takav transparentan način rada se ne može opisati kao sistem koji „ne funkcioniše i u kome vlada mrak".

To je sistem koji se stalno razvija, a ne organizacija bez programa i stručnog rada, kako navodi Slobodan Bitević. Posebno je važno naglasiti da se sistem rada ne zasniva na jednom čoveku. Rezultati Karate federacije Srbije su rezultat rada sportista, trenera, selektora, stručnih komisija, klubova, regionalnih saveza i svih ljudi koji učestvuju u realizaciji programa. FOTO: KFS

Nacionalni trening centar nije privilegija pojedinaca. Posebno odbacujemo način na koji je u javnosti predstavljeno pitanje korišćenja nacionalnog trening centra od strane Slobodana Bitevića. Nacionalni karate centar Karate federacije Srbije nije privatni objekat pojedinaca niti prostor koji pripada određenim klubovima. Njegova namena je rad sa reprezentativcima, kandidatima za reprezentaciju, kao i stručnim timovima koji vode nacionalne selekcije u skladu sa programima koje utvrđuje Karate federacija Srbije.



Kada se govori o stručnom radu i potrebi za uključivanjem većeg broja stručnjaka, važno je podsetiti da je Karate federacija Srbije i ranije pokazivala spremnost da uključi iskusne sportiste i trenere u rad reprezentativnog sistema. Slobodanu Biteviću je ponuđeno da svoje sportsko iskustvo stavi u funkciju reprezentacije Srbije kroz rad u timu sa iskusnim nacionalnim trenerima, što je on odbio.



Takav model je upravo suprotan tvrdnji da Karate federacija Srbije ne želi saradnju sa ljudima koji su završili reprezentativnu karijeru. Saradnja, međutim, podrazumeva spremnost da se radi u timu i u okviru sistema koji pripada svim klubovima i sportistima a ne uslovljavanje sistema ličnim viđenjem njegovog funkcionisanja.



Najozbiljniji deo iznetih netačnih navoda odnosi se na tvrdnje o navodno unapred određenim rezultatima, nameštenim takmičenjima, privilegovanim sportistima, pritiscima i sankcionisanju klubova i pojedinaca.

Karate federacija Srbije takve tvrdnje odbacuje. Ukoliko bilo ko poseduje konkretne dokaze o nepravilnostima pozivamo ga da ih odmah dostavi Karate federaciji Srbije ili nadležnim institucijama. Karate federacija Srbije neće dozvoliti bilo kome, pa ni Slobodanu Biteviću, da rezultate stotine mladih sportista dovedi u pitanje. Posebno je neprihvatljivo da se mladim sportistima spočitava da njihovi rezultati nisu posledica rada, talenta i odricanja.



Karate federacija Srbije visoko ceni i podržava državnu politiku ulaganja u sport i zahvalna je državi na podršci koju pruža sportistima i sportskim savezima. Istovremeno, smatramo važnim ukazati na jednu očiglednu kontradiktornost.



Lepo je kada sportista pohvali državu politiku ulaganja u sport, ali nije logično da se istovremeno osporava institucija koja tu politiku u karate sportu sprovodi (Karate federacija Srbije) nacionalni granski savez preko koga Republika Srbija ostvaruje svoje interese u karate sportu, na domaćoj i međunarodnoj karate sceni, i bez dokaza predstavlja kao sistem bez rezultata, reda i stručnosti. Takve neodgovorne izjave pojedinaca, u ovom slučaju Slobodana Bitevića, mogu stvoriti pogrešnu sliku o tome kako uopšte funkcioniše sistem sporta u Srbiji.



Karate federacija Srbije posebno smatra neodgovornim i neprihvatljivim kontinuirano omalovažavanje rezultata karate reprezentativaca Srbije od strane pojedinaca koji se vode svojim ličnim interesima.



Srbija ima značajnu i prepoznatljivu ulogu u svetskom, evropskom i balkanskom karateu. To nije posledica samo rezultata sportista, već i rada ljudi koji decenijama predstavljaju Srbiju u međunarodnim karate strukturama. Zbog toga se ne može prihvatiti da se Karate federacija Srbije neobjektivno predstavlja kao predmet regionalnog podsmeha, dok se drugi sistemi istovremeno predstavljaju kao merilo uspeha. Takvo ponašanje pojedinaca ne doprinosi jačanju Karate federacije Srbije.

Naprotiv, njegovo omalovažavanje i neargumentovano poređenje sa savezima drugih država može grubo da naruši ugled Karate federacije Srbije i oslabiti poziciju Srbije i njen uticaj u svetskoj, evropskoj, Balkanskoj i regionalnoj karate politici. Karate federacija Srbije je ključna institucija karate sporta Srbije i jedna od važnih faktora razvoja karate sporta na Balkanu. Očuvanje te pozicije nije pitanje ličnog interesa bilo kog pojedinca već interesa karate sporta Srbije.



Karate federacija Srbije poštuje sportske rezultate svih naših sportista, a jedan od njih je i Slobodana Bitevića, koji su svojim rezultatima, jednim delom doprineli afirmaciji Karate federacije Srbije. Međutim, sportski rezultati iz prošlosti, ma koliko bili značajni, ne predstavljaju osnov da se osporavaju rezultati nove generacije sportista, rad stručnih timova ili zakonitost rada nacionalnog saveza.



Karate federacija Srbije, kao i svaki ozbiljan granski savez, prolazi kroz smenu generacija. Posebno je važno naglasiti da rukovodstvo i stručni kadar Karate federacije Srbije, koji su učestvovali u stvaranju prethodnih generacija pa i Slobodana Bitevića, nisu mogli preko noći postali „nesposobni", samo zato što danas rade sa mladom generacijom sportista. Naprotiv, znanje, iskustvo i tradicija stručnog tima Karate federacije Srbije, je oslonac mladim sportistima a ne, kako to pojedinci navode, razlog za osporavanje rada stručnog tima i rezultata mladih sportista.



Karate federacija Srbije ostaje posvećena radu sa mladim sportistima kojima daje priliku da brane boje svoje države jer je naš granski savez jedan od retkih uspešnih granskih saveza, za koga ne nastupa nijedan stranac. Kao odgovorna nacionalna sportska organizacija nećemo nikom dozvoliti da naruši jedinstvo i jedinstven sistem funkcionisanja Karate federacije Srbije. Naša obaveza je da zaštitimo integritet Karate federacije Srbije, ugled naših sportista, stručnih lica i rukovodstva, kao i ugled naše organizacije u Srbiji, Evropi i svetu.

O radu Karate federacije Srbije govore činjenice, rezultati, ugled i priznanje na međunarodnoj karate sceni - istakao je Slavoljub Piper.

Medijima se obratio i Predrag Stojadinov, koji je sinonim za uspešan rad u karateu. Karate federacija se ponosi sa njegovim uspesima kao takmičara a onda i kao trenera i sportskog radnika. Bio je svetski i evropski šampion u apsolutnoj kategoriji, a desetostruki je prvak Jugoslavije i SCG u poluteškoj i apsolutnoj kategoriji. A 2010. je proglašen za najuspešnijeg trenera sveta. Sa Slobodanom Bitevićem je kao trener sarađivao dugi dugi niz godina. Stojadinov je u izjavama potvrdio da Slobodan Bitević izgleda ima amneziju kada se ne seća nekih stvari. Čitavo izlaganje možete pogledati na zvaničnoj strani Press centra UNS.

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