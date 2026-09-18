Trener Partizana šokirao Grobare! Penjaroja posle poraza: "Zadovoljan sam..."

Crno-beli ostali bez plasmana u finale.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ispustio je Partizan šansu da se bori za trofej na turniru "Pavlis Janakopulos", pošto je košem u poslednjoj sekundi izgubio od PAOK-a (99:100).

Solunjane je trojkom u finale odveo Markus Foster, ostavivši tim Đoana Penjaroje da čeka rivala u borbi za 3. mesto. Biće to poraženi iz okršaja Panatinaikos-Burž, koji se kasnije igra.

Španski stručnjak izneo je viđenje meča, u kome je slavio bivši trener Partizana, Andrea Trinkijeri:

"Ovo je dobra utakmica za nas, da naučimo različite situacije kroz igru. Jasno je da želimo da pobedimo, ali to sada nije najvažnije. Bolje je izgubiti meč na ovakav način danas nego u zvaničnoj utakmici. Mislim da smo pokazali i dobre i loše stvari. Posebno u odbrani, igrali smo mekano, naročito u prve tri četvrtine. U poslednjoj deonici verovatno je trebalo bolje da iskontrolišemo defanzivni skok, ali na kraju, ovo je dobar meč za učenje i pripremu za naredne duele.", rekao je Penjaroja.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ističe da je njegov igrački kadar tek na početku procesa uigravanja:

"Zadovoljan sam u ovom trenutku, to je normalno. Ovo nam je verovatno prva utakmica u kojoj smo bili samo bez Džefrija, sa manje-više kompletnim sastavom. Trebaće nam vremena, ali srećan sam.", dodaje Španac.

Prokomentarisao je grešku i udarac Nikole Tanaskovića u završnici meča, međutim, šef struke Partizana nije hteo krivicu prenosi na svog pulena:

"Jeste, to je greška, ali nije najvažnija stvar. Posle toga je usledio važan ofanzivni skok rivala za otvorenu trojku. Jasno je da je to bila bitna izgubljena lopta, ali danas to nije presudno.“

Osvrnuo se na atmosferu koja vlada u ekipi:

"Zadovoljan sam jer imamo prave radnike. Mislim da je atmosfera dobra, ali moramo da učimo jer je takmičenje koje nas čeka preteško i moramo svesti greške na minimum.“

Nije štedeo pohvale o Solunjanima i njihovim ambicijama u novoj sezoni:

"PAOK je jedan od najozbiljnijih kandidata za osvajanje Evrokupa. To je sasvim jasno – imaju odličnog trenera, veoma dobar tim i neverovatan budžet za nivo Evrokupa. Verovatno su i jedni od pretendenata za plasman u Evroligu sledeće sezone, imaju zaista mnogo opcija.", zaključio je Đoan Penjaroja.

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