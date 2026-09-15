Kolarov izgubio živce: Srbin žustro protestovao kod sudije - mora da plati 5.000 evra
SRPSKI fudbalski trener, Aleksandar Kolarov koji radi kao pomoćnik Kristijana Kivua u Interu neće biti uz ekipu na gostovanju Romi u narednom kolu Serije A.
Naime, on je već u 19. minutu susreta sa Udinezeom dobio crveni karton zbog protesta prema arbitru Luki Pairetu.
- Trebalo bi da te bude sramota, kr***nu - navodno je Kolarov rekao arbitru, kako je preneo četvrti sudija, po rekonstrukciji događaja "Skaja".
Kolarov je zbog toga kažnjen sa 5.000 evra i zabranom vođenja ekipa na dve utakice italijanskog prvenstva.
Nekadašnji reprezentativac Srbije neće imati priliku da se vrati ne "Olimpiko" gde je kao igrač nastupao od 2017. do 2020. godine.
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