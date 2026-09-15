Fudbal

Kolarov izgubio živce: Srbin žustro protestovao kod sudije - mora da plati 5.000 evra

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

15. 09. 2026. u 20:41

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SRPSKI fudbalski trener, Aleksandar Kolarov koji radi kao pomoćnik Kristijana Kivua u Interu neće biti uz ekipu na gostovanju Romi u narednom kolu Serije A.

Коларов изгубио живце: Србин жустро протестовао код судије - мора да плати 5.000 евра

FOTO: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia

Naime, on je već u 19. minutu susreta sa Udinezeom dobio crveni karton zbog protesta prema arbitru Luki Pairetu.

- Trebalo bi da te bude sramota, kr***nu - navodno je Kolarov rekao arbitru, kako je preneo četvrti sudija, po rekonstrukciji događaja "Skaja".

Kolarov je zbog toga kažnjen sa 5.000 evra i zabranom vođenja ekipa na dve utakice italijanskog prvenstva.

Nekadašnji reprezentativac Srbije neće imati priliku da se vrati ne "Olimpiko" gde je kao igrač nastupao od 2017. do 2020. godine.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAVRŠILA DVA FAKULTETA: Šta je po obrazovanju Neda Ukraden - Roditelji su bili razočarani što nisam završila medicinu

ZAVRŠILA DVA FAKULTETA: Šta je po obrazovanju Neda Ukraden - "Roditelji su bili razočarani što nisam završila medicinu"