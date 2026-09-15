Kolarov izgubio živce: Srbin žustro protestovao kod sudije - mora da plati 5.000 evra

SRPSKI fudbalski trener, Aleksandar Kolarov koji radi kao pomoćnik Kristijana Kivua u Interu neće biti uz ekipu na gostovanju Romi u narednom kolu Serije A.

FOTO: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia

Naime, on je već u 19. minutu susreta sa Udinezeom dobio crveni karton zbog protesta prema arbitru Luki Pairetu.

- Trebalo bi da te bude sramota, kr***nu - navodno je Kolarov rekao arbitru, kako je preneo četvrti sudija, po rekonstrukciji događaja "Skaja".

Kolarov je zbog toga kažnjen sa 5.000 evra i zabranom vođenja ekipa na dve utakice italijanskog prvenstva.

Nekadašnji reprezentativac Srbije neće imati priliku da se vrati ne "Olimpiko" gde je kao igrač nastupao od 2017. do 2020. godine.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00



KOLAROV Aleksandar (Inter): per avere, al 19° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto un'espressione… pic.twitter.com/vlGpq61H1Y — Daniele Mari (@marifcinter) September 15, 2026

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