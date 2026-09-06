Pres konferencija Saše Ilića posle derbija: "Kriterijum suđenja nije bio onakav kakav treba da bude, sudija mora da bude 50/50"

CRVENA zvezda savladala je Partizan nakon preokreta u večitom derbiju rezultatom 2:1 (2:1), a svoje utiske nakon meča na pres konferenciji izneo je Saša Ilić

FOTO: FK Partizan

Na početku je pričao o utakmici i dotakao se sudija.

- Danas smo odigrali dobru utakmicu, izvan detalja u prvom poluvremenu, ne volim da se bavim time, ali kriterijum suđenja nije bio onakav kakav treba da bude u večitom derbiju. Ovo nije opravdanje za poraz, ali sudija mora da bude 50/50 na ovim utakmicama.

Upitan je da tačno navede o kojim situacijama govori

- Ako je VAR zvao da bude penal i proverava se, ja ne znam šta je onda start Bađa nad Vukotićem na kraju. Sudija može da proceni loše, ali VAR mora onda da ga pozove i da mu kaže. Druga stvar, kriterijum povodom kartona, Lukasen je napravio pet faulova za karton u prvom poluvremenu, tek nakon petog dobija žuti. Krunić kojeg ja jako cenim kao igrača napravio je tri starta, a imao je žuti karton, takođe i Elšnik, to je moje mišljene.

Nakon toga objasnio je svoje odluke oko sastavljanja tima i objasnio zašto nije mogao da stavi Samsona od prvog minuta na teren

- Partizan ima sedam igrača van EU. Navešću ih redom: Samson, Milić, Lila, Sek, Že, Šaka Traore i Baba. Valjda znate da pravila da četvorica mogu da igraju. Protiv OFK-a je Že bio na klupi, danas sam mislio da može da na mnogo donese, zbog toga je Samson krenuo sa klupe.

Ponovo je pitan o suđenju, ali nije želeo dalje da priča o tome

- Mene to ne interesuje, Partizan ima veće probleme, samo kažem da klubu veličine Crvene zvezde ne treba ovakvo suđenje.

Šta je pozitivno video u igri Partizana

- Izgledamo bolje nego na početku sezone, igrači koji su došli u poslednjem periodu doneli su kvalitet, svi koji su danas igrali su dali maksimum, i bez Vukotića na kraju smo probali da damo gol. Imali smo i tehničke greške koje se često ponavljaju, ali nastavljamo da treniramo, tabela nam ne ide u prilog, ali ima još mnogo da se igra i napredovaćemo iz utakmice u utakmicu.

Da li ga je Zvezda nečim iznenadila i šta mu je prošlo kroz glavu kada je Partizan poveo na početku?

- Mi smo znali da Zvezda ima izuzetno kvalitetnu ekipu i igrači koji sam se najviše pribojavao bili su Ivanić i Katai, doduše on nije igrao, ali Ivanić je postigao gol, imao je još jednu šansu i pravio nam je velike probleme - započeo je Ilić.

- Kada smo poveli, znao sam da to može da donese na psihološkom planu mojim igračima, ali nakon toga desila se i jedina moja zamerka, jer smo se povukli i nismo izlazili visoko kao što smo se dogovorili. U drugom poluvremenu smo povratili intenzitet i to je izgledalo vrlo dobro

O isključenju Raće Petrovića i čestim isključenjima ljudi na klupi crno-belih ove sezone

- Ja opet ne želim da se vraćam na stare stvari, pre ovoga se nisam oglašavao povodom suđenja, danas sam to rekao samo jer kriterijum nije bio na nivou utakmice, Zvezdi to nije potrebno, realno Crvenoj Zvezdi to nije potrebno, želim da završim sa tom pričom. Jesam malo nervozan, ali moram reći ono što je bilo ispred mojih očiju - jasan je za kraj bio šef struke "crno-belih"