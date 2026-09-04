Klub joj doživotno zabranio dolazak na stadion zbog onog što je uradila na tribinama

Incident se ne prašta...

Foto: Instagram/celinapowell

Poseta predsezonskoj utakmici NFL-a skupo je koštala poznatu influenserku i model platforme „OnlyFans“, Selinu Pauel (31). Nakon incidenta na „Hard Rok“ stadionu, njoj je izrečena doživotna zabrana prisustva utakmicama Majami Dolfinsa.

Incident je izbio tokom meča između Dolfinsa i Atlanta Falkonsa, kada je obezbeđenje stadiona upozorilo Pauelovu da skloni noge sa zida ispred svog sedišta. Prema navodima svedoka, influenserka je na molbu reagovala izuzetno agresivno, vređajući osoblje vulgarnim rečima.

Situacija je eskalirala do te mere da je morala da interveniše policija. Pripadnici šerifove kancelarije su, na zahtev obezbeđenja, izveli Selinu sa stadiona zbog narušavanja javnog reda i mira. Ona je kasnije za američke medije potvrdila da je izbačena i da joj je saopšteno kako više nikada neće moći da kroči na ovaj stadion. Iako ima zakonsko pravo na žalbu, istakla je da to ne namerava da učini.

Dok su Majami Dolfinsi na terenu pretrpeli poraz od Atlante rezultatom 12:17, glavna tema američke javnosti ostao je skandal na tribinama koji je Selinu Pauel trajno udaljio iz sveta profesionalnog američkog fudbala u ovom gradu.