GOLEADA U NAJAVI: Betis pred svojim navijačima traži iskupljenje za debakl u prošlom kolu, ali s druge strane je ubojiti napad Madriđana

KILIJAN Mbape je već posle tri kola upisao četiri gola i "rezervisao" naslov prvog strelca lige trećui godinu zaredom.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Ako uspe da treći put zaredom osvojio trofej Pičiči ući će u elitno društvo u kome su za sada samo petorica (Isidro Langara, Telmo Zara, Kvini, Ugo Sančez i Leo Mesi).

Ostaje da se vidi hoće li se Murinjo povući u defanzivu kada se suoči sa jačim rivalima. Povratak Portugalca u Real Madrid naišao je na skepticizam, ali je iskusni menadžer napravio odličan start u svom drugom mandatu na klupi "Kraljevskog kluba".

Real je započeo kampanju pobedom od 2:1 u gostima protiv Espanjola, uz ubedljive trijumfe na Santijago Bernabeuu protiv Real Sosijedada (4:1) i Malage (4:0).

Za sada, Real Madrid funkcioniše besprekorno u napadu — uputili su čak 60 udaraca ka golu u uvodna tri kola La Lige, uz generisane očekivane golove (xG) od 2.71, 3.18 i 2.62 po meču.

To je izuzetan napadački učinak, što i ne čudi kada Murinjo na raspolaganju ima imena kao što su Jan Diomande, Arda Guler, Vinisijus Žunior, Džud Belingam i Brahim Dijaz, tako da Kilijan Mbape nije usamljen.

S druge strane, Betis ima zadatak da zaustavi ovu furioznu napadačku liniju u petak uveče na stadionu La Kartuha, a njihov težak poraz od Levantea (5:2) minulog vikenda ne uliva veliko poverenje navijačima.

Međutim, njihov Menadžer Manuel Pelegrini nikada nije izbegavao napadački fudbal, pa bi mogao da prihvati otvorenu borbu, zbog čega nas očekuje efikasan meč sa dosta golova u Sevilji.

Iako je Real favorit, Betis pred svojim navijačima retko ostaje bez pogotka, posebno protiv timova koji igraju otvoreno.

NAŠ TIP: GG (1.58)

VREDI POKUŠATI: 2&4-6 (2,85)