Najlepša teniserka sveta se vratila na teren posle 8 meseci, hoćemo li je gledati na JU ES Openu?

Uspešno je započela prvo kolo kvalifikacija

Foto: Printskrin/X/@nick_ally1986

Kanadska teniserka Karson Branstin, koju smatraju za trenutno najlepšom na Turu, vratila se na teren posle skoro osam meseci pauze - i to pobedom!

Naime, ona je u savladala Klervi Ngonue u dva seta, 6:2, 7:6(3), čime je obezbedila plasman u drugo kolo kvalifikacija za JU ES Open.

Branstin je bila sigurna u prvom setu, da bi u drugom viđeno dosta neizvesnosti i drame posle 4:2 za Kanađanku. Rivalka je uspela da preokrene, povede sa 5:4, ali ne i da slavi u taj-brejku.

Karson je veliku pažnju privukla 2025. na Vimbldonu, zbog svoje lepote se bavi i modelingom, te su stručnjaci s razlogom sumnjali da je to razlog zbog čega je 2026. nestala. Inače, iza sebe ima težak životni put. Podsetimo, svojevremeno je radila kao dostavljačica hrane.

- Kad igraš ITF turnire i sam finansiraš svoj život kao mlad sportista, sve je jako skupo. Živim u južnoj Kaliforniji, i samo da napunim rezervoar, to mi je ozbiljno praznilo račun. Sećam se jednog jutra, par nedelja pre nego što sam igrala svoje prvo WTA finale u Kankunu, pogledala sam stanje na računu i imala samo 26 dolara. Pomislila sam kako ću sada da se finansiram za turnir. Plakala sam. Zvala sam prijatelje, nisam smela da zovem roditelje - ako bi saznali, bili bi jako ljuti. Samo sam rekla sebi: "Ne razmišljaj previše. Uradi to." I tako sam posle treninga vozila po Los Anđelesu i dostavljala večere ljudima - rekla je prošle godine.

Zbog neigranja je vrlo brzo ispala iz TOP 100, trenutno je na 565. mestu, dok će je u drugpoj rundi kvalifikacija čekati Linda Fruhvirtova iz Češke (174. na svetu).