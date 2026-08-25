Najlepša teniserka sveta se vratila na teren posle 8 meseci, hoćemo li je gledati na JU ES Openu?
Uspešno je započela prvo kolo kvalifikacija
Kanadska teniserka Karson Branstin, koju smatraju za trenutno najlepšom na Turu, vratila se na teren posle skoro osam meseci pauze - i to pobedom!
Naime, ona je u savladala Klervi Ngonue u dva seta, 6:2, 7:6(3), čime je obezbedila plasman u drugo kolo kvalifikacija za JU ES Open.
Branstin je bila sigurna u prvom setu, da bi u drugom viđeno dosta neizvesnosti i drame posle 4:2 za Kanađanku. Rivalka je uspela da preokrene, povede sa 5:4, ali ne i da slavi u taj-brejku.
Karson je veliku pažnju privukla 2025. na Vimbldonu, zbog svoje lepote se bavi i modelingom, te su stručnjaci s razlogom sumnjali da je to razlog zbog čega je 2026. nestala. Inače, iza sebe ima težak životni put. Podsetimo, svojevremeno je radila kao dostavljačica hrane.
- Kad igraš ITF turnire i sam finansiraš svoj život kao mlad sportista, sve je jako skupo. Živim u južnoj Kaliforniji, i samo da napunim rezervoar, to mi je ozbiljno praznilo račun. Sećam se jednog jutra, par nedelja pre nego što sam igrala svoje prvo WTA finale u Kankunu, pogledala sam stanje na računu i imala samo 26 dolara. Pomislila sam kako ću sada da se finansiram za turnir. Plakala sam. Zvala sam prijatelje, nisam smela da zovem roditelje - ako bi saznali, bili bi jako ljuti. Samo sam rekla sebi: "Ne razmišljaj previše. Uradi to." I tako sam posle treninga vozila po Los Anđelesu i dostavljala večere ljudima - rekla je prošle godine.
Zbog neigranja je vrlo brzo ispala iz TOP 100, trenutno je na 565. mestu, dok će je u drugpoj rundi kvalifikacija čekati Linda Fruhvirtova iz Češke (174. na svetu).
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