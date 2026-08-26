OTKRIVENO BLAGO STARO VIŠE OD 600 GODINA: Na mestu bitke u Poljskoj bilo je plitko zakopano

ARHEOLOZI su na mestu srednjovekovne bitke kod Grinvalda, u severoistočnoj Poljskoj, pronašli deset srebrnih novčića iz 15. veka, koji su bili razbacani na većoj udaljenosti jedan od drugog.

Foto: AI/Grok

Nalaz je otkriven tokom arheoloških iskopavanja i istraživanja uz pomoć detektora metala u blizini sela Stembark, na mestu čuvene Bitke kod Grinvalda, saopštio je lokalni muzej.

Direktor Muzeja bitke kod Grinvalda Šimon Drej rekao je da raspored novčića ukazuje na mogućnost da su ispali iz torbice nekoga ko je bežao sa bojišta.

-Izgleda kao da je neko bežao sa bojišta sa pocepanom torbicom i usput gubio novčiće, rekao je Drej.

Novčići su pronađeni na dubini od oko 20 centimetara i reč je o praškom grošu, srebrnom novcu koji je bio široko rasprostranjen u Evropi tokom 15. veka. Sedam novčića je sačuvano u celosti, dok su tri oštećena.

Zbog njihove široke upotrebe u Evropi u to vreme, nije moguće utvrditi da li su pripadali pripadnicima Tevtonskog reda ili poljsko-litvanskim vojnicima.

Bitka kod Grinvalda odigrala se 15. jula 1410. godine, kada su se udružene snage Kraljevine Poljske i Velike kneževine Litvanije sukobile sa Tevtonskim vitezovima, germanskim verskim redom koji se smatrao jednom od najmoćnijih vojnih sila na svetu tog vremena.

Pobeda poljsko-litvanske vojske smatra se jednom od najznačajnijih vojnih pobeda u poljskoj istoriji.

Novčići će biti konzervirani, a potom bi trebalo da budu izloženi u Muzeju bitke kod Grinvalda.

Tokom 13 sezona arheoloških istraživanja na mestu bitke pronađeno je gotovo 1.500 predmeta.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari