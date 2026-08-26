Panorama

NOVČANI DOBICI, DRUŽENJE, DRUŠTVENI ANGAŽMAN Astro savet za sredu, 26. avgust: Ova 4 znaka su pod uticajem Mesečevih aspekata

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

26. 08. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, privatnog života, porodice, majke, žena, domovine, danas pravi napete aspekte sa Plutonom u Vodoliji, znaku društvenog života i iznenađenja, i Jupiterom u Lavu, znaku ljubavi i kreativnosti.

НОВЧАНИ ДОБИЦИ, ДРУЖЕЊЕ, ДРУШТВЕНИ АНГАЖМАН Астро савет за среду, 26. август: Ова 4 знака су под утицајем Месечевих аспеката

Foto: Novosti/AI

Konjunkcija Meseca i retrogradnog Plutona i opozicija sa Jupiterom, uz podršku Urana iz Blizanaca i Neptuna iz Ovna, čini nas rastrzanim između želje da sledimo neki svoj put i osećaja odgovornosti prema drugima. Donosi probleme u porodičnim odnosima, sukobe zbog finansija, preterivanje sa troškovima... Ove aspekte će najviše osetiti Vodolije, Lavovi, Bikovi i Škorpije.

Pošto Mesec obrazuje i tri inkonjunkcije (sa Suncem, Merkurom i Marsom), one podstiču mogućnost prilagođavanja okolnostima i situacijama, što može donekle olakšati aspekte sa Plutonom i Jupiterom.

Spoj Meseca sa planetom moći i novca, pojačava emocije, donosi finansijski uspeh, želju za druženjem i izlascima sa prijateljima, ali i za društvenim ili političkim angažovanjem.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI NADOMAK LIGE ŠAMPIONA: Jović i Nikolić imaju ogromnu šansu da pred svojim navijačima overe prolaz

SRBI NADOMAK LIGE ŠAMPIONA: Jović i Nikolić imaju ogromnu šansu da pred svojim navijačima overe prolaz