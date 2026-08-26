NOVČANI DOBICI, DRUŽENJE, DRUŠTVENI ANGAŽMAN Astro savet za sredu, 26. avgust: Ova 4 znaka su pod uticajem Mesečevih aspekata
MESEC, simbol emocija, raspoloženja, privatnog života, porodice, majke, žena, domovine, danas pravi napete aspekte sa Plutonom u Vodoliji, znaku društvenog života i iznenađenja, i Jupiterom u Lavu, znaku ljubavi i kreativnosti.
Konjunkcija Meseca i retrogradnog Plutona i opozicija sa Jupiterom, uz podršku Urana iz Blizanaca i Neptuna iz Ovna, čini nas rastrzanim između želje da sledimo neki svoj put i osećaja odgovornosti prema drugima. Donosi probleme u porodičnim odnosima, sukobe zbog finansija, preterivanje sa troškovima... Ove aspekte će najviše osetiti Vodolije, Lavovi, Bikovi i Škorpije.
Pošto Mesec obrazuje i tri inkonjunkcije (sa Suncem, Merkurom i Marsom), one podstiču mogućnost prilagođavanja okolnostima i situacijama, što može donekle olakšati aspekte sa Plutonom i Jupiterom.
Spoj Meseca sa planetom moći i novca, pojačava emocije, donosi finansijski uspeh, želju za druženjem i izlascima sa prijateljima, ali i za društvenim ili političkim angažovanjem.
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