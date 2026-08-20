BUJIČNE POPLAVE I TORNADO PRETE REGIONU: Evropa na udaru snažne superćelijske oluje, prognoze nisu dobre (FOTO)

SUPERĆELIJSKE oluje prete Evropi, a mogle bi u naredna dva dana da izazovu opšti haos koji bi mogao da zahvati i komšiluk!

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Prognozira se više talasa intenzivnih superćelijskih i višćelijskih oluja od istočne Španije preko Balearskih ostrva, južne Francuske, Švajcarske, Austrije i severno-centralne Italije, do Slovenije i Hrvatske. Mogući su krupan grad, snažni vetrovi, obilne padavine koje mogu izazvati bujične poplave i tornada.

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme, ali uz nestabilnosti koje bi mogle doneti lokalne pljuskove i grmljavinu. Temperature će u većini krajeva dosezati od 31 do čak 36 stepeni.

Od sredine dana, na severnom Jadranu, u Gorskoj i centralnoj Hrvatskoj, očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, a lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče bi ti pljuskovi mogli biti izraženiji, posebno u unutrašnjosti i na severnom Jadranu.

Kako piše meteorološka stranica Severe Weather EU, u naredna dva dana očekuje se stvaranje niza intenzivnih ćelija i superćelija na području od Španije i Baltika, pa sve do Italije i Hrvatske. Loša vest je to što takvo vreme donosi obilne pljuskove, pa čak i tornado, grad i snažne vetrove.

U Hrvatskoj će danas vetar duvati umereno jugozapadni, povremeno sa jakim udarima, posebno u višim predelima, dok će na Jadranu preovlađivati jugo. Takvi uslovi donose dodatni osećaj sparine i toplote, a u kombinaciji sa mogućim naglim promenama vremena, savetuje se oprez.

Zagrebačko područje takođe očekuje pretežno sunčan i vruć dan, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 35 °C. Ipak, uveče je izgledno naoblačenje sa zapada, uz mogućnost kiše ili pljuskova sa grmljavinom na širem području grada.

Gotovo cela Hrvatska je u "žutom", izuzev područja oko Dubrovnika, Splita, Knina i Karlovca. A slično vreme prognozira se i za petak.

"Promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, lokalno i u obliku izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, češćih na severnom Jadranu. Na istoku i jugu sunčanije i uglavnom suvo. U unutrašnjosti slab i umeren jugozapadni vetar, u višim predelima i jak. Na moru će umeren i jak jugo i južni vetar naglo okrenuti na jugozapadni. Najniža temperatura vazduha većinom od 20 do 25 °C. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, na istoku do 35 °C", navodi DHMZ.

(Telegraf.rs)

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