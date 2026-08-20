BUJIČNE POPLAVE I TORNADO PRETE REGIONU: Evropa na udaru snažne superćelijske oluje, prognoze nisu dobre (FOTO)
SUPERĆELIJSKE oluje prete Evropi, a mogle bi u naredna dva dana da izazovu opšti haos koji bi mogao da zahvati i komšiluk!
Prognozira se više talasa intenzivnih superćelijskih i višćelijskih oluja od istočne Španije preko Balearskih ostrva, južne Francuske, Švajcarske, Austrije i severno-centralne Italije, do Slovenije i Hrvatske. Mogući su krupan grad, snažni vetrovi, obilne padavine koje mogu izazvati bujične poplave i tornada.
Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme, ali uz nestabilnosti koje bi mogle doneti lokalne pljuskove i grmljavinu. Temperature će u većini krajeva dosezati od 31 do čak 36 stepeni.
Od sredine dana, na severnom Jadranu, u Gorskoj i centralnoj Hrvatskoj, očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, a lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče bi ti pljuskovi mogli biti izraženiji, posebno u unutrašnjosti i na severnom Jadranu.
Kako piše meteorološka stranica Severe Weather EU, u naredna dva dana očekuje se stvaranje niza intenzivnih ćelija i superćelija na području od Španije i Baltika, pa sve do Italije i Hrvatske. Loša vest je to što takvo vreme donosi obilne pljuskove, pa čak i tornado, grad i snažne vetrove.
U Hrvatskoj će danas vetar duvati umereno jugozapadni, povremeno sa jakim udarima, posebno u višim predelima, dok će na Jadranu preovlađivati jugo. Takvi uslovi donose dodatni osećaj sparine i toplote, a u kombinaciji sa mogućim naglim promenama vremena, savetuje se oprez.
Zagrebačko područje takođe očekuje pretežno sunčan i vruć dan, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 35 °C. Ipak, uveče je izgledno naoblačenje sa zapada, uz mogućnost kiše ili pljuskova sa grmljavinom na širem području grada.
Gotovo cela Hrvatska je u "žutom", izuzev područja oko Dubrovnika, Splita, Knina i Karlovca. A slično vreme prognozira se i za petak.
"Promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, lokalno i u obliku izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, češćih na severnom Jadranu. Na istoku i jugu sunčanije i uglavnom suvo. U unutrašnjosti slab i umeren jugozapadni vetar, u višim predelima i jak. Na moru će umeren i jak jugo i južni vetar naglo okrenuti na jugozapadni. Najniža temperatura vazduha većinom od 20 do 25 °C. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, na istoku do 35 °C", navodi DHMZ.
(Telegraf.rs)
BONUS VIDEO: Veličanstven prizor na nebu Srbije: Pomračenje Sunca
Preporučujemo
SRBIJA U "CRVENOM": RHMZ upalio alarme, vreme danas pakleno
20. 08. 2026. u 07:10
NAKON TROPSKIH 42°C STIŽU PLjUSKOVI I GRMLjAVINA: Detaljan raspored po regionima
19. 08. 2026. u 21:54
TOPLOTNI TALAS SE VRAĆA U PUNOJ SNAZI: Ne navikavajte se na osveženje
18. 08. 2026. u 20:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)