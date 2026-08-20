Svet

TRAMP ŽESTOKO UDARIO NA HAG: Gutereš zabrinut zbog američkih sankcija predsednici Međunarodnog suda

V.N.

20. 08. 2026. u 08:20

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GENERALNI sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš ozbiljno je zabrinut zbog odluke SAD da uvedu sankcije predsednici Međunarodnog krivičnog suda u Hagu (ICC), japanskoj sudiji Tomoko Akane i višem tužiocu Abdulaju Seju, izjavio je portparol UN.

ТРАМП ЖЕСТОКО УДАРИО НА ХАГ: Гутереш забринут због америчких санкција председници Међународног суда

Foto/ TANJUG/AP/ Seth Wenig (STF)

 - Generalni sekretar izražava ozbiljnu zabrinutost zbog ove odluke, kao i zbog kontinuiranih napada na zaposlene u Međunarodnom krivičnom sudu - rekao je portparol UN Stefan Dižarik na redovnom brifingu za novinare, preneo je Rojters.

On je naveo da Ujedinjene nacije, iako su odvojena institucija od ICC, sa različitim mandatom, smatraju da je taj sud "temelj međunarodnog krivičnog pravosuđa".

Državni sekretar SAD Marko Rubio potvrdio je u utorak da SAD uvode sankcije visokim zvaničnicima ICC, u najnovijoj eskalaciji kampanje administracije američkog predsednika Donalda Trampa protiv ICC, navodi Rojters.

(Tanjug)

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