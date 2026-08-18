ZVEZDO, PROŠAO JE BOLJI TIM! Trener Viktorije Plzen pecnuo šampiona Srbije pred dolazak na Marakanu
Fudbalere Crvene zvezde u četvrtak na stadionu „Rajko Mitić“ očekuje izuzetno važan i zahtevan okršaj protiv Viktorije iz Plzenja u okviru kvalifikacija za Ligu Evrope.
Iako utakmica još uvek nije počela, atmosfera je već prilično podgrejana, a za to se pobrinuo šef stručnog štaba češkog tima, Martin Hiski, svojom otvorenom i direktnom analizom igre crveno-belih.
Viktorija u Beograd stiže nakon pobede u domaćem šampionatu nad Zlinom (3:2). Odmah nakon tog trijumfa, češki mediji su pokazali ogromno interesovanje za predstojeći duel sa srpskim šampionom, a Hiski se bez uvijanja osvrnuo na nedavne neuspehe Zvezde na međunarodnoj sceni.
Novinare u Češkoj je najviše zanimalo mišljenje stratega Viktorije o dvomeču u kojem je Hapoel Ber Ševa eliminisala Crvenu zvezdu iz kvalifikacija za Ligu šampiona sa dve pobede (1:0 i 2:0). Hiski je bio surovo iskren:
– Gledao sam obe utakmice. Moram da kažem da je u tom dvomeču bolji tim prošao u sledeću fazu. Zvezda je ispala jer je protivnik jednostavno bio bolji na terenu – izjavio je Hiski, ali je odmah potom dodao da to ne znači da potcenjuje Beograđane:
– To apsolutno ne znači da Crvena zvezda nema kvalitet. Reč je o šampionu Srbije i istorijski izuzetno uspešnom klubu koji je naviknut na pobede. Nedavno su promenili i trenera, tako da nas bez ikakve sumnje očekuju veoma teški dueli sa izuzetno nezgodnim i motivisanim protivnikom.
Do prve prvenstvene pobede nad Zlinom ekipa iz Plzenja stigla je uz dosta muke i neizvesnosti, iako je utakmicu mogla da reši znatno ranije. Češki strateg je priznao da je ekipa u finišu morala da odstupi od svoje prepoznatljive igre i primeni nešto „prljaviju“ i agresivniju taktiku kako bi sačuvala tri boda. U tamošnjoj javnosti se već uveliko spekuliše da li je to zapravo bio recept i najava za ono što Viktorija sprema u Beogradu.
– Ova pobeda nam donosi ogroman mir i neophodno samopouzdanje. Morali smo da odigramo nešto „prljaviji“ fudbal u odnosu na prethodne mečeve, ali najvažnije je da su tri boda tu. Bili smo bolji rival tokom celog meča, stvorili više prilika i morali mirnije da privedemo utakmicu kraju, ali smo nepotrebno zakomplikovali situaciju. Ipak, verujem da će nam ovaj trijumf dati vetar u leđa pred gostovanje u Beogradu – objasnio je šef struke češkog tima.
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