NE DIRAJ INFANTINA, INAČE... Glavni operativni direktor FIFA dobio otkaz

FIFA je otpustila jednog od svojih najviših funkcionera Kevina Lamura, koji je prethodno javno kritikovao predsednika Svetske fudbalske federacije Đanija Infantina zbog plana o prodaji udela u Svetskom prvenstvu privatnim investitorima, saznaje Skaj njuz.

Credit: Frank Hoermann / SVEN SIMON / AFP / Profimedia

FIFA je potvrdila da je radni odnos sa Lamourom, koji je obavljao funkciju operativnog direktora, završen 17. avgusta, ali nije saopštila detalje o njegovom odlasku.

"FIFA može da potvrdi da je radni odnos između FIFA i Kevina Lamura kao glavnog operativnog direktora FIFA okončan 17. avgusta 2026. godine", naveo je portparol te fudbalske organizacije.

Skaj njuz navodi da je osoblje FIFA večeras obavešteno o njegovom odlasku.

"Nakon nedavnih razgovora, FIFA i naš glavni operativni direktor, Kevin Lamur, složili su se da se rastanu. Ova odluka je doneta nakon pažljivog razmatranja i sa velikim poštovanjem prema Kevinu, kako lično tako i profesionalno.", navodi se u pismu koje je generalni sekretar FIFA Matijas Grafstrom poslao potpredsednicima i članovima saveta FIFA, a u koje je britanski TV kanal imao uvid.

Lamurov odlazak dogodio se istog dana kada je Infantini izgubio podršku Škotskog fudbalskog saveza.

Lamur je u julu ocenio da su zaposleni u FIFA bili "obmanuti" zbog nedostatka otvorenosti Infantina tokom priprema plana za prodaju udela u Svetskom prvenstvu i poručio da !zaslužuju bolje od prezira i zastrašivanja".

"Ako to znači da ću izgubiti posao, neka bude tako", rekao je tada Lamur, dodajući da će poštovati takvu odluku.

Njegov odlazak usledio je u trenutku sve većeg pritiska na Infantina zbog plana vrednog oko 20 milijardi dolara, koji je predviđao prodaju dela komercijalnih prava Svetskog prvenstva privatnim investicionim fondovima.

Plan je povučen nakon snažnog protivljenja fudbalskih zvaničnika širom sveta.

UEFA je prethodno zapretila bojkotom FIFA takmičenja i događaja, dok su UEFA, Azijska fudbalska konfederacija i KONKAKAF prošle nedelje zatražili preispitivanje Infantinovog postupanja.

Lamur je bio dugogodišnji saradnik Infantina i deo njegovog užeg kruga tokom kampanje za predsedničke izbore FIFA 2016. godine.

U FIFA je došao u novembru 2024, nakon prethodnog rada u političkim i fudbalskim strukturama, uključujući funkciju pomoćnika tadašnjeg predsednika UEFA Mišela Platinija.

Infantino i dalje ima podršku afričke i južnoameričke fudbalske konfederacije, dok je predsednik SAD Donald Tramp upozorio da bi FIFA napravila "veliku grešku" ukoliko bi smenila Infantina.