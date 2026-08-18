POTRESNA ISPOVEST SESTRE STRADALE DRAGANE U POŽARU KOD OMIŠA: Videla sam je sa koferom u ruci, a onda je samo nestala u plamenu

TRIDESETČETVOROGODIŠNjA Dragana Antešević smrtno je stradala u požaru koji je u noći između 13. i 14. avgusta zahvatio područje Omiša. Njena mlađa sestra Nikolina Slavnić, koja je uspela da pobegne iz vatrene stihije sa lakšim povredama, ispričala je šta se dešavalo u poslednjim trenucima pre nego što je sestru izgubila iz vida.

Foto: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia/Facebook

Sestre su zajedno radile sezonu u "Vili Šarlot" na Balića Ratu pored Omiša. Nikolina je radila na recepciji, dok je Dragana bila sobarica. Poslednja dva i po meseca praktično se nisu razdvajale, zajedno su radile i živele u objektu.

- Nismo se odvajale jedna od druge. Spavale smo u istom krevetu. Ona je tako brzo zavolela to mesto. I ljudi su nju zavoleli od prvog trenutka. Bila je anđeo. Verujte mi, moja sestra u životu nije ni mrava zgazila - ispričala je Nikolina za Slobodnu Dalmaciju.

Haos i panika nakon nestanka struje

Dragana je pre dolaska na sezonu godinama radila u Bosni i Hercegovini, a nakon što je napustila dotadašnji posao, Nikolina joj je predložila da leto provedu radeći zajedno na Jadranu.

Požar su te večeri isprva posmatrale iz daljine. Nikolina kaže da je i ranijih godina viđala požare na tom području, pa nije očekivala da bi vatra mogla toliko da se približi objektu. Situacija se, međutim, naglo promenila. Gosti su počeli da izlaze iz apartmana, da fotografišu nebo i pakuju stvari, a potom je nestalo struje.

- Sve do tog trenutka nisam verovala da plamen može doći do nas. Gosti su počeli panično da izlaze i pakuju se. Kada je nestalo struje, nastao je potpuni haos. Mi još nismo ni znale da je naređena evakuacija - kazala je ona.

Komšinica ih je potom upozorila da moraju da odu. Tri žene su sačekale da objekat napusti poslednji gost, nakon čega su krenule prema službenom automobilu. U jednom trenutku su se vratile po svoje kofere i ubacile ih u automobil, nakon čega su odmah krenule.

Beg iz zapaljenog automobila

Krenule su prema Jadranskoj magistrali, prateći vozila koja su takođe pokušavala da pobegnu prema Omišu. Nakon uključivanja na put, situacija je postala dramatična. Nikolina opisuje da je u automobilu gotovo odmah postalo nepodnošljivo vruće i da je vozilo zahvatila vatra.

- Mislim da smo se zapalile iste sekunde. U automobilu je bila ogromna vrućina. Vrištale smo, a ja sam telefonom bila povezana sa svojim menadžerom. On je mogao da čuje naše krike i celu našu borbu za život - ispričala je.

Pokušavala je da nastavi vožnju, ali se motor gasio. Kada je automobil konačno stao, shvatila je da moraju brzo da izađu pre nego što vozilo eksplodira.

„Videla sam je da kleči u plamenu, a onda je samo nestala“

Sve tri su izašle iz vozila, ali su se u haosu koji je usledio razdvojile. Nikolina je počela da beži, verujući da je Dragana iza nje. Pokušala je da pronađe put prema moru, ali je i padina ispod puta već gorela.

- Kosa mi se zapalila. Trčala sam bosa, a automobili oko mene su goreli i eksplodirali. Plamen me je pratio. Ne mogu da vam opišem kako izgleda kada trčite, a vatra ide za vama - reklA je Nikolina.

Kada se ponovo okrenula, ugledala je Draganu stotinak metara iza sebe:

- Vikala sam joj da trči, da beži. Videla sam je kako kleči, stoji i gleda me. Naišao je plamen i više je nisam videla. Samo je nestala. Ta slika ostaće mi u glavi dok sam živa.

Pokušala je da se vrati prema sestri, ali su put presekli plamen i zapaljena vozila.

Spasavanje i potraga koja se tragično završila

Nikolina je nastavila da trči putem i pokušava da zaustavi automobile. Na kraju su joj vrata otvorile Natalija iz Stanića i njena ćerka Kristina, koje su je primile u vozilo i odvezle na sigurno.

Uspele su da se probiju do područja Prika, odakle su prema centru Omiša nastavile peške. Tek tada je Nikolina shvatila da su joj tabani opečeni od užarenog puta i da ima povrede glave i ruke.

Satima je pokušavala da pronađe bilo kakvu informaciju o sestri, obraćala se policiji i pratila dolazak vozila Hitne pomoći. Kasnije je prevezena u prihvatni centar u Splitu, gde je nastavljena potraga. Nažalost, nakon što je na požarištu pronađeno telo, potvrđene su najgore crne slutnje.

Nekoliko dana posle tragedije, Nikolina se od Dragane oprostila i emotivnom objavom na Fejsbuku:

- Ne mogu da se oprostim od tebe, jer se od sestre ne oprašta. Samo ću naučiti da živim sa tim da te ne mogu zagrliti, ali ću te nositi u sebi dok god dišem.

Nikolina naglašava da zbog tragedije ne okrivljuje ni ljude ni mesto u kojem su radile, ali da će je poslednji prizor sestre pratiti zauvek.

(Slobodna Dalmacija)