VI STE PONOS SRBIJE! "Orlići" upisali drugu pobedu na EP, Filip prebio Grka!
Drugog takmičarskog dana Evropskog prvenstva za mlade (U19) u Loznici, reprezentacija Srbije imala je trojicu boksera u ringu – zabeležena je jedna pobeda i dva poraza.
Filip Stanojević je u šesnaestini finala bantam kategorije (do 55 kg) pobedio Dimostenisa Zikosa iz Grčke, na poene posle tri runde, jednoglasnom odlukom sudija. Plasirao se u osminu finala, gde ga u nedelju 16. avgusta očekuje meč protiv vrlo dobrog Italijana Tomasa Orlanda, koji je danas ubedljivo na poene savladao Moldavca Ćirila Slepoia.
Meč između Stanojevića i Zikosa nije bio za bokserske sladokusce. Obojica boksera su bili u grču, a Stanojević dodatno pod imperativom pobede, jer su pre njega danas poraženi njegovi drugari iz reprezenracije Petar Sandić i Vasilije Đurđević. Ipak, pobeda Stanojevića nije bila upitna, pokazao je više bokserskog htenja i umeća u odnosu na Grka i zasluženo se plasirao u naredno kolo turnira. Ipak, moraće Filip mnogo bolje da boksuje u narednom meču, jer je Italijan, po prikazanom umeću u ringu, daleko kvalitetniji bokser od Grka.
Petar Sandić je posle žestokog otpora, posle tri runde poražen u šesnaestini finala velter kategorije (do 65 kg) na poene odlukom sudija – 4:1 od Belorusa Bogdana Šašlokova, veštog i snažng boksera sa kontra gardom. U prvoj rundi je Belorus nametnuo tempo, koji je Sandić prihvatio, gde su razmenili serije udaraca. Po mišljenju izveštača “Boks-Fokusa”, Sandić je bio za nijansu konkretniji od Šašlokova, ali tako borbu nisu videle bodovne sudije, koje su dale jednoglasnu prednost Belorusu.
U drugoj rundi nastavljena je borba u visokom ritmu, sa velikom frekvencijom razmenjenih udaraca. Efikasniji je bio Belorus, ali sudije ovu rundu boduju – 3:2 za Sandića, i ostavjaju mu nadu da u poslednja tri minuta preokrene tok borbe. To se ipak nije ostvarilo. Belorus je nastavio mudro da boksuje , gde je kontra udarcima pogađao Sandića. Sudija u ringu je posle jedne precizne kontra akcije Šašlokova, odbrojao nokdaun Sandiću, čime je, praktično, stavljena tačka na ishod meča.
Vasilije Đurđević je u meču polusrednje kategorije (do 70 kg) završio u šesnaestini finala. Poražen je na startu turnira od Bogdana Kozaka iz Ukrajine – jednoglasnom odlukom sudija. Sve tri runde Ukrajianc je kontrolisao borbu, iako je u prvoj rundi dobio javnu opomenu od sudije u ringu zbog držanja protivnika u klinču.
Đurđević nije uspeo da nametne odgovarajuću taktiku protiv pokretljivog i preciznog reprezentativca Ukrajine. U trećoj rundi je našem borcu odbrojan nokdaun, posle preciznog kontra udarca Kozaka, što je dodatno uticalo kod bodovnih sudija da bez ikakve dileme zasluženo dodele pobedu Ukrajincu.
Prvog takmičarskog dana na Evropskom prvenstvu u Loznici pobedu je zabeležila Dunja Vuksić (do 65 kg), a poraženi su Nataša Lukić (do 51 kg) i Nikola Bogatinoski (do 60 kg). Trenutni skor “orlića” je 2-4 u odnosu pobeda i poraza. Već sutra skor bi mogao da bude poravljen.
Imaćemo trojicu boksera u ringu: Pavla Popovića (do 50 kg), Vuka Milenkovića (do 90 kg) i Zejda Gicića (+90 kg). Sva trojica će boksovati mečeve osmine finala.
NAREDNE BORBE “ORLIĆA”
Muškarci, 15. avgust (1/8) - do 50 kg: Pavle Popović – Tigran Kirakosijan (Jermenija), do 90 kg: Vuk Milenković – Mozes Bazi (Švedska), +90 kg: Zejd Gicić – Macijej Kloser (Poljska).
Muškarci, 16. avgust (1/8) – do 55 kg: Filip Stanojević – Tomaso Orlando (Italija), do 75 kg: Nikola Jovičić – Konstantin Halitski (Ukrajina), do 80 kg: Đorđe Đorić – Danil Panin (Esotnija).
Devojke, 17. avgust (1/8) - do 57 kg: Jovana Devetaković - Ester Žulpa (Mađarska),(1/4) do 65 kg: Dunja Vuksić – Bela Zujeva (Rusija), do 75 kg: Sonja Vukšić – Irina Onoprijenko (Ukrajina).
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