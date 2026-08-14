KO JE OVO OČEKIVAO? Srbija ima još jednog reprezentativca u Seriji A!
Odavno se u Italiji igrama dokazao Strahinja Pavlović, a sada će za rivala imati i saigrača iz nacionalnog tima.
Dosadašnji fudbaler Salcburga i reprezentativac Srbije Aleksa Terzić potpisao je trogodišnji ugovor sa Frozinoneom, saopštio je danas italijanski klub.
Finansijski detalji ugovora nisu saopšteni.
Terzić (27) je igrao za Salcburg od 2023. godine, a za austrijski klub je nastupio na 86 mečeva u svim takmičenjima.
On je ranije igrao za Empoli, Fiorentinu, Crvenu zvezdu i Grafičar. Za reprezentaciju Srbije odigrao je 15 utakmica.
Fudbaleri Frozinonea igraće 23. avgusta u prvom kolu Serije A protiv Juventusa.
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