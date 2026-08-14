SRBIJA LIKUJE, HRVATSKA PONIŽENA KAO NIKAD! Blamaža u komšiluku kakva se ne pamti!

Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je danas selekciju Rumunije rezultatom 90:44 u utakmici prvog kola grupe A na Evropskom prvenstvu (U16) u rumunskom Piteštiju.

Foto: Depositphotos / Ruletkka

Najefikasnija u selekciji Srbije bila je Ana Gavrilov sa 13 poena, dok su Lena Bokun, Emilija Nikolić i Mina Paunović dodale po 11 koševa.

U reprezentaciji Rumunije najbolja je bila Bjanka-Joana Stan sa 17 poena.

U drugom meču prvog kola grupe A, selekcija Francuske je bila bolja od Hrvatske sa 97:41.

Košarkašice Srbije će u subotu od 12 časova u drugom kolu igrati protiv Hrvatske.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA