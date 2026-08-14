SRBIJA LIKUJE, HRVATSKA PONIŽENA KAO NIKAD! Blamaža u komšiluku kakva se ne pamti!
Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je danas selekciju Rumunije rezultatom 90:44 u utakmici prvog kola grupe A na Evropskom prvenstvu (U16) u rumunskom Piteštiju.
Najefikasnija u selekciji Srbije bila je Ana Gavrilov sa 13 poena, dok su Lena Bokun, Emilija Nikolić i Mina Paunović dodale po 11 koševa.
U reprezentaciji Rumunije najbolja je bila Bjanka-Joana Stan sa 17 poena.
U drugom meču prvog kola grupe A, selekcija Francuske je bila bolja od Hrvatske sa 97:41.
Košarkašice Srbije će u subotu od 12 časova u drugom kolu igrati protiv Hrvatske.
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