Ostali sportovi

TRAGEDIJA TOKOM TRKE! Poginuo biciklista!

Новости онлајн/С.С.

14. 08. 2026. u 19:21

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Užasne vesti stigle su iz Portugala.

ТРАГЕДИЈА ТОКОМ ТРКЕ! Погинуо бициклиста!

Foto: Deposit/ Anna_Om

Britanski biciklista Finli Tarling (19 godina) poginuo za vreme trke u Portugalu, kada je izgubio život u teškoj nesreći tokom osme etape trke.

Portugalski mediji javljaju da je došlo do čeonog sudara sa vozilom koje nije učestvovalo u trci i koje se kretalo u suprotnom smeru.

Trka je automatski bila zaustavljena, a dodela nagrada ekspresno otkazana.

Biciklista iz Velsa se takmičio za razvojni tim "NSN" kada se incident dogodio na ruti dugoj 166,8 kilometara od Melgaka do Fafea.

"Srce nam je slomljeno i objavljujemo da je Finli Tarling preminuo danas na Volta a Portugal. Fin je bio veoma voljeni član našeg tima, ali najvažnije od svega, bio je sin, brat, prijatelj. Mnogo će nedostajati", stoji u saopštenju "NSN".

BONUS VIDEO: In memoriam - Pele

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

SPEKTAKL U LOZNICI: Dunja Vukšić donela Srbiji prvu pobedu
Ostali sportovi

0 0

SPEKTAKL U LOZNICI: Dunja Vukšić donela Srbiji prvu pobedu

Evropsko prvenstvo u boksu za mlađe od 19 godina svečano je otvoreno u Loznici, a već prva sesija u hali „Lagator“ donela je pregršt uzbuđenja, atraktivnih borbi i velikih očekivanja. Za medalje se takmiče čak 354 boksera i bokserke iz 36 zemalja, a pravo nastupa imaju takmičari rođeni 2008. i 2009. godine.

13. 08. 2026. u 21:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA U NAJUŽEM IZBORU ZA NAJPOŽELJNIJU DESTINACIJU EVROPE: Glasajte za našu zemlju u prestižnom izboru magazina Wanderlust!

SRBIJA U NAJUŽEM IZBORU ZA NAJPOŽELjNIJU DESTINACIJU EVROPE: Glasajte za našu zemlju u prestižnom izboru magazina Wanderlust!