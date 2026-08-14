TRAGEDIJA TOKOM TRKE! Poginuo biciklista!
Užasne vesti stigle su iz Portugala.
Britanski biciklista Finli Tarling (19 godina) poginuo za vreme trke u Portugalu, kada je izgubio život u teškoj nesreći tokom osme etape trke.
Portugalski mediji javljaju da je došlo do čeonog sudara sa vozilom koje nije učestvovalo u trci i koje se kretalo u suprotnom smeru.
Trka je automatski bila zaustavljena, a dodela nagrada ekspresno otkazana.
Biciklista iz Velsa se takmičio za razvojni tim "NSN" kada se incident dogodio na ruti dugoj 166,8 kilometara od Melgaka do Fafea.
"Srce nam je slomljeno i objavljujemo da je Finli Tarling preminuo danas na Volta a Portugal. Fin je bio veoma voljeni član našeg tima, ali najvažnije od svega, bio je sin, brat, prijatelj. Mnogo će nedostajati", stoji u saopštenju "NSN".
BONUS VIDEO: In memoriam - Pele
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