TRAGEDIJA TOKOM TRKE! Poginuo biciklista!

Užasne vesti stigle su iz Portugala.

Foto: Deposit/ Anna_Om

Britanski biciklista Finli Tarling (19 godina) poginuo za vreme trke u Portugalu, kada je izgubio život u teškoj nesreći tokom osme etape trke.

Portugalski mediji javljaju da je došlo do čeonog sudara sa vozilom koje nije učestvovalo u trci i koje se kretalo u suprotnom smeru.

Trka je automatski bila zaustavljena, a dodela nagrada ekspresno otkazana.

We are deeply saddened to learn of the passing of young British cyclist Finlay Tarling. We send our condolences to his family, friends and everyone at the NSN Development Team.



Rest in peace ❤️ pic.twitter.com/xCAwV5U5n6 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 14, 2026

Biciklista iz Velsa se takmičio za razvojni tim "NSN" kada se incident dogodio na ruti dugoj 166,8 kilometara od Melgaka do Fafea.

"Srce nam je slomljeno i objavljujemo da je Finli Tarling preminuo danas na Volta a Portugal. Fin je bio veoma voljeni član našeg tima, ali najvažnije od svega, bio je sin, brat, prijatelj. Mnogo će nedostajati", stoji u saopštenju "NSN".

BONUS VIDEO: In memoriam - Pele