OHRABRUJUĆE VESTI PRED PLZENJ! Zvezda se oglasila i obradovala navijače!

Tradicija međusobnih duela fudbalera Crvene zvezde sa češkim timova ide u prilog šampionu Srbije, pošto crveno-beli imaju pozitivan bilans kada je reč o mečevima koji su odigrani pod okriljem UEFA, objavio je večeras beogradski klub.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak, 20. avgusta dočekati Viktoriju iz Plzenja u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u Ligu Evrope na stadionu "Rajko Mitić".

"U jesen 1981. godine crveno-beli su se u osmini finala Kupa evropskih šampiona sastali sa Banjikom iz Ostrave. Posle poraza u prvom meču na gostujućem terenu (3:1), usledila je spektakularna predstava na prepunoj Marakani. Pred ispunjenim tribinama, Zvezda je deklasirala Banjik rezultatom 3:0 golovima Boška Đurovskog, Dušana Savića i Vladimira Petrovića, te na superioran način izborila plasman u četvrtfinale elitnog takmičenja", podsetili su sa Marakane.

Zvezda je protiv Slovana iz Libereca odigrala dva evropska dvomeča.

"Prvi u sezoni 2006/07 u Kupu UEFA, kada je češki predstavnik slavio u oba susreta (2:0 u Češkoj i 1:2 u Beogradu). Ipak crveno-beli su u sezoni 2020/21 u okviru grupne faze Lige Evrope, pod trenerskom palicom Dejana Stankovića, slavili protiv Slovana sa ubedljivih 5:1, dok su u revanšu u Češkoj remizirali u meču bez golova, ali je to bilo dovoljno da se obezbedi evropsko proleće", navela je Crvena zvezda.

U plej-ofu za plasman u grupnu fazu Lige Evrope u sezoni 2009/10, rival crveno-belih bila je praška Slavija.

"Iako je češki tim u prvoj utakmici na svom terenu ostvario pobedu rezultatom 3:0, naš sastav je u revanšu na stadionu 'Rajko Mitić' pokazao karakter i slavio sa 2:1 pogocima Vladimira Bogdanovića i Slavka Perovića, ali nije uspeo da obezbedi plasman u evropsko takmičenje", saopšteno je iz Zvezde.

Fudbaleri Crvene zvezde su u leto 2017. godine igrali protiv Sparte iz Praga u okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

"Crveno-beli su u potpunosti nadmudrili Spartu i ostvarili dve sigurne pobede bez primljenog gola. Na stadionu 'Rajko Mitić' bilo je 2:0, dok je u Pragu trijumf minimalnim rezultatom potvrdio Ričmond Boaći. Predstojeći duel sa Viktorijom iz Plzenja na stadionu 'Rajko Mitić' biće odlična prilika da fudbaleri Crvene zvezde na krilima snažne podrške sa tribina upišu značajnu pobedu protiv češkog tima i naprave važan korak ka ligaškoj fazi Lige Evrope", navela je Crvena zvezda.

Nema sumnje da ovakvi podaci mogu samo da raduju zvezdašku javnost, pred mečeve protiv Viktorije Plzenj.

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