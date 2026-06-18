PRENOS, GANA - PANAMA: A nakon skandala, neočekivan početak meča

Svetsko prvenstvo u fudbalu donosi nam jedan od najkontroverznijih duela prve faze u grupi L. Na velelepnom Stadionu BMO u Torontu, snage će odmeriti selekcije Gana i Panama.

Duncan Thomas, Majestic Media Ltd / Alamy / Profimedia

Gana - Panama 0:0

Prvo poluvreme

10" Uspavan početak Gane, kao da je i Panama osetila da Crne zvezde u lošem momentu dočekuju ovogodišnji Mundijal. Još uvek nema pogodaka, ali je tim iz KONKAKAF zone mnogo bliži vođstvu.

2" Kakva šansa za Panamu! Voterman je već na samom startu imao sjajnu priliku. Nakon centaršuta je odlično reagovao, ali je golman Gane fantastično odbranio njegov udarac!

1" Počeo je meč u Torontu između Gane i Paname. Kiša pada i hladno je vreme, što će i te kako učestvovati na aktere ovog meča.

Sastavi

GANA (4-4-1-1): Ati Zigi – Senaja, Ađetej, Opoku, Mensa – Semenjo, Ovusu, Jirenkji, Nuama – Sulemana, Dž. Aju.

PANAMA (4-4-2): Moskera – Blekmen, Ramos, Kordoba, Andrade – Muriljo, Harvi, Martinez, Rodrigez – Barsenas, Voterman.

Uoči meča

Svetsko prvenstvo u fudbalu donosi nam jedan od najkontroverznijih duela prve faze u grupi L. Na velelepnom Stadionu BMO u Torontu, snage će odmeriti selekcije Gana i Panama.

Dok javnost u ovoj grupi već unapred vidi Englesku i Hrvatsku u nokaut fazi, za ova dva tima matematika je jasna – poraženi iz ovog meča može već večeras da pakuje kofere.

Reprezentacija Gane, popularne „Crne zvezde“, ulazi u ovaj Mundijal kroz nezapamćenu seriju turbulencija. Nakon što je bivši selektor Oto Ado dobio otkaz u aprilu, kormilo je preuzeo prekaljeni portugalski taktičar Karlos Keiroz. Ipak, njegov debi na klupi u zvaničnim mečevima zasenčio je ogroman diplomatsko-pravni skandal.

Najvažniji šraf veznog reda i dosadašnji kapiten, Tomas Parti, uopšte se ne nalazi u Kanadi. Kanadske vlasti su mu strogo odbile ulaznu vizu zbog pravnih procesa za seksualni prestup koji se protiv njega vode u Engleskoj. Iako je Fudbalski savez Gane pokrenuo hitnu žalbu pred Saveznim sudom Kanade, odluka je ostala nepromenjena. Parti ostaje u trenažnom kampu u Bostonu i čeka naredne mečeve u SAD, što ostavlja ogromnu rupu na sredini terena.

Gana je na Svetsko prvenstvo stigla u katastrofalnoj formi, sa nizom od sedam utakmica bez pobede u svim takmičenjima. Pripremni mečevi doneli su teške poraze od Austrije, Nemačke i Meksika, a jedino ohrabrenje je remi protiv Velsa (1:1), gde je prvenac postigao mladi Kejleb Jirenki.

U odsustvu Partija, kreativni teret pašće na mladu zvezdu Totenhema, Muhameda Kudusa. Na krilu se očekuje eksplozivni Antoan Semenjo, dok će napad predvoditi preiskusni 34-godišnji kapiten Žordan Ajev, kome je ovo verovatno poslednji ples na velikoj sceni.

Sa druge strane, reprezentacija Paname ulazi u ovaj meč u potpuno suprotnom raspoloženju. Iako su prema procenama BOLE Sportsa i svetskih kladionica blago potcenjeni, „Kanalerosi“ imaju oružje kojim mogu da šokiraju Afrikance.

Danac Tomas Kristijansen vodi ovu selekciju još od 2020. godine. Panama je kroz KONKAKAF kvalifikacije prošla briljantno i bez poraza, pokazavši neverovatnu taktičku zrelost i uigranost.

Panama ima jednu od najstarijih ekipa na turniru. Vezista i kapiten Anibal Godoj večeras će upisati svoj neverovatni 156. nastup za nacionalni tim. On će zajedno sa defanzivcem Marselja, Mičelom Amirom Muriljom, činiti bedem koji Gana mora da probije.

Najveća briga za Panamu je stanje Adalberta Karaskilje. Zvezda tima je propustila sve pripremne mečeve (uključujući težak poraz od Brazila 6:2), ali se u nedelju vratio treninzima.

Ovo je prvi zvanični međusobni susret ove dve reprezentacije u istoriji.