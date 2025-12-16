Fudbal

FIFA PROGLASILA! On je najbolji golman na svetu

Новости онлине

16. 12. 2025. u 14:50

Golman Mančester sitija i italijanski reprezentativac Đanluiđi Donaruma osvojio je večeras nagradu Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) "The Best" za najboljeg golmana u 2025. godini.

Foto: Depositphotos

Donaruma je tokom leta stigao u Mančester siti iz Pari Sen Žermena.

Italijanski golman je prošle sezone sa PSŽ-om osvojio titulu u francuskom prvenstvu, Kup Francuske, Superkup Francuske i Ligu šampiona.

Među nominovanima bili su i Alison Beker, Tibo Kurtoa, Emilijano Martinez, Manuel Nojer, David Raja, Jan Zomer i Vojčeh Ščesni. FIFA nagrada "Tne Best" u ženskoj konkurenciji za najboljeg golmana pripala je čuvaru mreže Čelsija i engleske reprezentacije Hani Hempton.

FOTO: Tanjug/AP

 

Ona je ove godine sa selekcijom Engleskom osvojila Evropsko prvenstvo. Hempton je sa Čelsijem prošle sezone osvojila englesko prvenstvo, FA kup i Liga kup.

U konkurenciji za nagradu bili su i En-Katrin Berger, Kata Kol, Kristijan Endler, Ana Murhaus, Čimaka Nadozi i Falon Talis-Džojs.

FIFA će večeras na gala večeri u Dohi sa početkom u 18 časova dodeliti glavne nagrade.

