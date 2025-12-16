MOBILIZACIJA NA MARAKANI! Crvena zvezda je izgubila jesenju titulu, ali iz kluba imaju poruku za navijače...
Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da je počela onlajn prodaja ulaznica za utakmicu 20. kola Superlige Srbije protiv Mladosti iz Lučana.
U saopštenju šampiona Srbije se navodi da svi zainteresovani navijači mogu da obezbede karte za duel sa ekipom iz Lučana putem linka na zvaničnom sajtu kluba.
"Karte će na blagajnama biti dostupne u petak od 10 do 18 časova, kao i na dan meča od 10 sati do početka utakmice", saopšteno je na sajtu Zvezde.
Cena karte za severnu tribinu iznosi 400 dinara. Ulaznica za istočnu tribinu vredi 500 dinara, Zapad košta 700, a tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400.
Utakmica između Crvene zvezde i Mladosti biće odigrana u subotu, 20. decembra od 15.30 časova na stadionu "Rajko Mitić".
