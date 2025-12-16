Fudbal

MOBILIZACIJA NA MARAKANI! Crvena zvezda je izgubila jesenju titulu, ali iz kluba imaju poruku za navijače...

Новости онлине

16. 12. 2025. u 14:15

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da je počela onlajn prodaja ulaznica za utakmicu 20. kola Superlige Srbije protiv Mladosti iz Lučana.

МОБИЛИЗАЦИЈА НА МАРАКАНИ! Црвена звезда је изгубила јесењу титулу, али из клуба имају поруку за навијаче...

FOTO: FK Crvena zvezda

U saopštenju šampiona Srbije se navodi da svi zainteresovani navijači mogu da obezbede karte za duel sa ekipom iz Lučana putem linka na zvaničnom sajtu kluba.

"Karte će na blagajnama biti dostupne u petak od 10 do 18 časova, kao i na dan meča od 10 sati do početka utakmice", saopšteno je na sajtu Zvezde.

Cena karte za severnu tribinu iznosi 400 dinara. Ulaznica za istočnu tribinu vredi 500 dinara, Zapad košta 700, a tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400.

Utakmica između Crvene zvezde i Mladosti biće odigrana u subotu, 20. decembra od 15.30 časova na stadionu "Rajko Mitić".

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Zdravlje bez granica: Pravo, a ne privilegija

Zdravlje bez granica: Pravo, a ne privilegija