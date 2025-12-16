Fudbal

RODŽERS STIGAO U AZIJU! Bivši trener Liverpula seo na klupu Al Kadisija

Марко Паунић
Marko Paunić

16. 12. 2025. u 11:56

Saudijski fudbalski klub Al Kadisija potvrdio je danas da je novi trener tog kluba Brendan Rodžers.

FOTO: M. Vukadinović

Nekadašnji trener Liverpula i Lestera je tako našao novi posao, prvi van Velike Britanije, samo šest nedelja nakon što je podneo ostavku u Seltiku.

On je napustio Seltik 27. oktobra, a njegov drugi mandat na klupi tog kluba okončan je oštrim kritikama glavnog akcionara Dermota Dezmonda koji je izjavio da je Rodžersovo ponašanje "doprinelo toksičnoj atmosferi oko kluba".

U svom današnjem saopštenju kojim je najavljeno angažovanje Rodžersa, Al Kadisija ga je opisala kao "svetski poznatog trenera" i dodala da njegov dolazak "odražava ambicije kluba".

Al Kadisija je trenutno peta na tabeli Saudijske Pro lige.

