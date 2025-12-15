HITNO OTIŠLI IZ BEOGRADA! Crvena zvezda ostala bez dvojice stranaca
Prvi deo sezone još nije završen, a...
Kako stvari stoje Crvena zvezda će u finišu jesenjeg dela sezone biti oslabljena.
Felisio Milson i Šavi Babika napustili su “Marakanu” kako bi se na vreme priključili svojim nacionalnim timovima pred početak Afričkog Kupa nacija. Kup nacija će se održati od 21. decembra do 18. januara.
Milson će sa svojom reprezentacijom Angole u narednom periodu odigrati utakmice protiv Južne Afrike (22. decembar), Zimbabvea (26. decembar) i Egipta (29. decembar).
Babikin Gabon će se na prestižnom takmičenju susresti sa selekcijama Kameruna, Mozambika i Obale Slonovače…
