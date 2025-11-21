KAKAV OBRT! Veljko Paunović ubacuje u reprezentaciju momka koji je precrtao Srbiju

SA minimalnom dozom zebnje su čelnici Fudbalskog saveza Srbije ispratili pre nekoliko dana Veljka Paunovića na beogradski aerodrom.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Novi selektor je sa dvojicom od četvorice pomoćnika otputovao svojoj drugoj kući, u Madrid, i zatražio kraći odmor od sedam dana. Još u Leskovcu, odmah posle pobede nad Letonijom (2:1) je rekao da u Španiji želi sa porodicom i menadžerom da se posavetuje oko daljih koraka. A sasvim je izvesno, odluka će obradovati navijače "orlova".

Paunović je već sa svog Instagram naloga poslao samo nekoliko rečenica, koje su ospokojile ljude u FSS, ali i navijače "orlova", jer je maltene opštenarodnim konsenzusom, na klupu seo čovek koji je, bar na prvi pogled, po ukusu svih. I kojeg punih deset godina, posle svetske titule na Novom Zelandu sa "orlićima", čekamo na mestu selektora A tima.

- Oduvek mi je bila čast i obaveza da se odazovem pozivu reprezentacije. Fudbal me je ponovo odveo tamo gde sam mu potreban i odakle je sve počelo. Zajedno, vratićemo srpski fudbal tamo gde mu je mesto. Vidimo se uskoro - napisao je Veljko.

FOTO: Tanjug/AP Stefan Bajčetić

Ovo je praktično bila potvrda da će da se vrati sredinom sledeće nedelje u Beograd, kada će pred njim i čelnicima FSS biti ugovor, koji će biti potpisan. Pitanje je samo da li da važi do EP 2028. ili 2030, kada je Mundijal.

A sa Veljkom Paunovićem stižu i dva nova imena u nacionalni tim. Jedan od fudbalera na koje novi selektor ozbiljno računa jeste Bojan Kovačević (21), nekadašnji defanzivac Čukaričkog i Partizana. Danas član mlade reprezentacije, koji je bukvalno bio oteran iz Humske posle samo šest meseci, jer tadašnji trener Aleksandar Stanojević nije verovao u njega. Radi se o izrazito visokom 194 centimetra i snažnom defanzivcu Kadiza. Upravo je Veljko Paunović u poslednjih godinu dana u Španiji mogao da se uveri u kvalitet mladog štopera.

Prema pisanju španskih medija, Paunović je želeo da Bojana Kovačevića vidi na "Vembliju" protiv Engleske, ali se sprečila papirologija. Tako da je njegov debi za najjaču srpsku reprezentaciju ostavljen za mart. Španci ga nazivaju "Visokim Srbinom koji je ime i prezime Kadiza".

FOTO: M. Vukadinović Bojan Kovačević u dresu Partizana

A uz njega Veljko Paunović ozbiljno razmišlja i o Stefanu Bajčetiću (21), zvanično još fudbaleru Liverpula, koji igra kao i Kovačević u španskoj drugoj ligi, ali za Las Palmas. Posle povrede butnog mišića nije uspeo da ponovi partije zbog kojih ga je Jirgen Klop kao klinca uveo u prvi tim Crvenih.

Usledila je pozajmica Salcburgu, gde se nije snašao, a ni sada na Kanarskim ostrvima nije na pređašnjem nivou. Javno je rekao da se oseća kao Španac i da mu je čast da igra za Španiju. Očigledno, Veljko Paunović misli drugačije, želi da pokuša ponovo i uradi sve ono što nije pošlo za rukom ljudima iz FSS koji se bave omladinskim fudbalom.