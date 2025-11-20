Fudbal

NEĆE MOĆI... Crvena zvezda se oglasila posle žreba za Kup Srbije

20. 11. 2025. u 15:05

Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda tiču se upravo obavljenog žreba za Kup Srbije u fudbalu.

U saopštenju crveno-belih se navodi sledeće:

"Crvena zvezda će se sastati sa ekipom Budućnosti iz Dobanovaca u okviru 1/8 finala Kupa Srbije odlučeno je žrebom u prostorijama Sportskog centra FSS u Staroj Pazovi, a utakmica će biti odigrana na gostujućem terenu.

‍Utakmice osmine finala Kupa Srbije su planirane za 3. decembar, a crveno-beli će meč protiv Budućnosti odigrati u drugom terminu, koji će biti naknadno poznat".

Zvezda, inače, neće moći da igra osminu finala kad i svi ostali, jer u tom terminu ima već zakazan prvenstveni meč sa Čukaričkom (crveno-beli su, zbog obaveza u grupnoj fazi Lige Evrope morali da koriguju raspored igranja na domaćoj sceni, kako ne bi bilo preklpanja termina").

Podsetimo, u prethodnih pet sezona ekipa s Marakane je isto toliko puta osvojila pehar Kupa Srbije.

Ostali parovi osmine finala Kupa su:

Mačva – IMT
Spartak – Zemun
Novi Pazar – Dubočica
Grafičar – Radnički Niš
Borac – Jedinstvo Ub
Železničar – Trajal
Vršac – Vojvodina

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala"

Preporučujemo

