NEĆE MOĆI... Crvena zvezda se oglasila posle žreba za Kup Srbije
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda tiču se upravo obavljenog žreba za Kup Srbije u fudbalu.
U saopštenju crveno-belih se navodi sledeće:
"Crvena zvezda će se sastati sa ekipom Budućnosti iz Dobanovaca u okviru 1/8 finala Kupa Srbije odlučeno je žrebom u prostorijama Sportskog centra FSS u Staroj Pazovi, a utakmica će biti odigrana na gostujućem terenu.
Utakmice osmine finala Kupa Srbije su planirane za 3. decembar, a crveno-beli će meč protiv Budućnosti odigrati u drugom terminu, koji će biti naknadno poznat".
Zvezda, inače, neće moći da igra osminu finala kad i svi ostali, jer u tom terminu ima već zakazan prvenstveni meč sa Čukaričkom (crveno-beli su, zbog obaveza u grupnoj fazi Lige Evrope morali da koriguju raspored igranja na domaćoj sceni, kako ne bi bilo preklpanja termina").
Podsetimo, u prethodnih pet sezona ekipa s Marakane je isto toliko puta osvojila pehar Kupa Srbije.
Ostali parovi osmine finala Kupa su:
Mačva – IMT
Spartak – Zemun
Novi Pazar – Dubočica
Grafičar – Radnički Niš
Borac – Jedinstvo Ub
Železničar – Trajal
Vršac – Vojvodina
